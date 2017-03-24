Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 14:34

Futbol Zirvesi'ne damga vuran Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan veda sÃ¶zleri

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikinci kez dÃ¼zenlenen Futbol Zirvesi'ne katÄ±larak, Aykut Kocaman, Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Aykut Kocaman ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede veda konuÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Futbol Zirvesi'nde yeni sezonda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geçmesine kesin gözüyle bakÄ±lan Aykut Kocaman'la yan yana fotoÄŸraf vermiÅŸti. Ä°kilinin yanÄ±nda Volkan Demirel ile Emre BelözoÄŸlu da vardÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, adeta 4'lü bir zirveyi andÄ±ran görüÅŸmede, Kocaman, Demirel ve BelözoÄŸlu'na, "Kendinizi hazÄ±rlayÄ±n. Benden sonra kulübü sizler yöneteceksiniz" dediÄŸi öÄŸrenildi. BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, bu sözlerinin ardÄ±ndan ikiliye veda ederek yönetici arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na gittiÄŸi belirtildi. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m, zirvede Aykut Kocaman ile de bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.. (Takvim)

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