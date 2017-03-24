CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Sneijder Ã¼zerinden Hollanda'yÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, HollandalÄ± futbolcu Sneijder'in iki Ã¼lke arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krize karÅŸÄ± sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zleri Ã¶vdÃ¼.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CNN Türk-Kanal D ortak yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda Hollanda'ya sert sözlerle yüklenirken, GalatasaraylÄ± Sneijder'i övdü. Gazetecinin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda hakkÄ±nda söylediklerini hatÄ±rlatarak "Sen de HollandalÄ±sÄ±n, seni hiç mi rahatsÄ±z etmiyor?" sorusu üzerine Sneijder, "Ben Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± ülkede yaÅŸÄ±yorum ve futbolcuyum. Bu konular bana çok uzak. Ben konsantremi futbola ve aileme veriyorum. Türkiye'de çok mutluyum ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaÅŸamadÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Sneijder'i örnek gösterip, "BakÄ±n GalatasaraylÄ± Sneijder, HollandalÄ±lar gibi düÅŸünmüyor. 'Burada eÅŸimle beraber çok iyi durumdayÄ±m' diyor" ifadesini kullandÄ±.

NELER YAÅžANMIÅžTI?

Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kampÄ±nda bulunan GalatasaraylÄ± futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsÄ±z etti?" sorusuyla ilgili olarak Türkiye lehine açÄ±klamalarda bulunmuÅŸtu. Sneijder, siyasetten uzak durmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye'de yaÅŸÄ±yorum ama bu konu ile alakalÄ± hiç olumsuz bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m. Durumun biraz abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Hiç kimse bana bu konu ile alakalÄ± gelip bir ÅŸey sormadÄ± bile." demiÅŸti.