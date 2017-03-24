BeÅŸiktaÅŸ Mario Gomez'i bedavaya getirmeyi hedefliyor

BeÅŸiktaÅŸ gelecek sezon Bundesliga'nÄ±n ilk 6'sÄ±nda yer alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde serbest kalacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Mario Gomez'i haziranda takÄ±ma geri kazandÄ±rmak istiyor.

BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dört koldan sürdürüyor. Birçok alternatifi deÄŸerlendirmeye alan siyah-beyazlÄ±lar, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 golle 'Gol KralÄ±' olmayÄ± baÅŸaran Mario Gomez için Bundesliga'da sezonun sona ermesini bekliyor... Son haftalardaki hÄ±rçÄ±n tavrÄ± nedeniyle, kiralÄ±k olarak forma giyen Aboubakar'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmayÄ± düÅŸünen siyah beyazlÄ± yönetim, yeniden Mario Gomez'in peÅŸine düÅŸtü.

GOMEZ SERBEST KALACAK

Alman forvet, BeÅŸiktaÅŸ yönetiminin yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi geri çevirdikten sonra Wolfsburg'a gitmiÅŸ ancak burada umduÄŸunu bulamamÄ±ÅŸtÄ±. Wolfsburg'la küme düÅŸmeme mücadelesi veren 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sözleÅŸmesindeki, 'TakÄ±m ilk 6'ya giremezse serbest kalÄ±r' maddesine göz diken BeÅŸiktaÅŸ, yÄ±ldÄ±z ismi haziranda bedavaya geri getirmeyi hedefliyor. Åžu anda 15. sÄ±rada yer alan Wolfsburg, kalan 9 haftada ilk 6'ya giremezse, Gomez bedelsiz olarak serbest kalacak.

ZAPATA'NIN PEÅžÄ°NDELER

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n peÅŸinde olduÄŸu Mario Gomez'in kulübü Wolfsburg da tecrübeli forveti gözden çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda. Alman ekibi, geçtiÄŸimiz günlerde Udinese'de forma giyen Duvan Zapata için Ä°talyan ekibine 7 milyon euro'luk bir teklif sundu. EÄŸer Ä°talyan ekibi bu teklifi kabul ederse, Gomez'in ayrÄ±lmasÄ±na izin verileceÄŸi ve bu durumda yÄ±ldÄ±z oyuncunun gelen teklifleri deÄŸerlendirebileceÄŸi ifade edildi..