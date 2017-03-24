Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 14:51

FenerbahÃ§e'nin genÃ§ stoperi dÃ¼nya ÅŸampiyonu olmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Merih Demiral

GenÃ§ stoper Merih Demiral, FenerbahÃ§e'den bedelsiz olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Lizbon ile 5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe'den Portekiz'e açÄ±lan genç stoper Merih Demiral, Portekiz devi Sporting Lizbon ile 2022'ye kadar geçerli sözleÅŸme imzaladÄ±. Sporting Lizbon'un Alcanenense takÄ±mÄ±na kiraladÄ±ÄŸÄ± Demiral, buradaki performansÄ±yla beÄŸeni topladÄ±. Yeni takÄ±mÄ± ile 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na sözleÅŸme yapan Demiral, geleceÄŸini Lizbon kulübüne teslim etti.

DÜNYA YILDIZLARINI YETÄ°ÅžTÄ°REN KULÜP

18 yaÅŸÄ±nda Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrÄ±lan Demiral, 1.92'lik boyu ve güçlü fiziÄŸi ile geleceÄŸin savunmacÄ±larÄ± arasÄ±nda gösteriliyor.Türkiye Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 19 YaÅŸ AltÄ± ve 21 YaÅŸ AltÄ± kategorilerinde forma giyen yetenekli stoperi Portekiz takÄ±mÄ± as kadrosuna hazÄ±rlÄ±yor. Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Luis Nani ve Ricardo Quaresma gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ± dünya futboluna kazandÄ±ran Sporting Lizbon, Türk futbolcu için önemli bir okul olacak.

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