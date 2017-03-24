Galatasaray'daki ayrÄ±lÄ±klarÄ±n sÄ±r perdesi aralandÄ±

Galatasaray'da yÃ¶neticilerin teker teker istifa etmesi ve futbolcularÄ±n isyanlarÄ±nÄ±n sebebinin altÄ±ndan ekonomik nedenler Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'da Cumartesi günü yapÄ±lacak mali genel kurul öncesinde, tam anlamÄ±yla bir ekonomik kriz yaÅŸanÄ±yor. 4 aydÄ±r para alamayan futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra, basketbol takÄ±mlarÄ± baÅŸta olmak üzere amatör branÅŸlarda forma giyen sporcularÄ±n hiçbirine ödeme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi kulüp personelinin bu ayki maaÅŸlarÄ±nÄ±n da 23 gün geçmesine raÄŸmen hala ödenmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.Kulüp içinde, 'Ä°bra olmadan ödeme yapÄ±lmayacak' dedikodusu alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± giderken, bundan önceki aylarda da maaÅŸlarÄ±nÄ± gecikmeli olarak alabilen personelin, kredi kartÄ± borçlarÄ±nÄ± ve ev kiralarÄ±nÄ± ödeyemedikleri için oldukça maÄŸdur durumda olduklarÄ± öÄŸrenildi. Bir an önce bu ayki maaÅŸlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekleyen kulüp çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kongreyi iple çektiÄŸi bildirildi. (HTSpor)