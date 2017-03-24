Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 15:36

Galatasaray'daki ayrÄ±lÄ±klarÄ±n sÄ±r perdesi aralandÄ±

galatasaray ekonomik Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ

Galatasaray'da yÃ¶neticilerin teker teker istifa etmesi ve futbolcularÄ±n isyanlarÄ±nÄ±n sebebinin altÄ±ndan ekonomik nedenler Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'da Cumartesi günü yapÄ±lacak mali genel kurul öncesinde, tam anlamÄ±yla bir ekonomik kriz yaÅŸanÄ±yor. 4 aydÄ±r para alamayan futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra, basketbol takÄ±mlarÄ± baÅŸta olmak üzere amatör branÅŸlarda forma giyen sporcularÄ±n hiçbirine ödeme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi kulüp personelinin bu ayki maaÅŸlarÄ±nÄ±n da 23 gün geçmesine raÄŸmen hala ödenmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.Kulüp içinde, 'Ä°bra olmadan ödeme yapÄ±lmayacak' dedikodusu alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± giderken, bundan önceki aylarda da maaÅŸlarÄ±nÄ± gecikmeli olarak alabilen personelin, kredi kartÄ± borçlarÄ±nÄ± ve ev kiralarÄ±nÄ± ödeyemedikleri için oldukça maÄŸdur durumda olduklarÄ± öÄŸrenildi. Bir an önce bu ayki maaÅŸlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekleyen kulüp çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, kongreyi iple çektiÄŸi bildirildi. (HTSpor)

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Merih Demiral

FenerbahÃ§e'nin genÃ§ stoperi dÃ¼nya ÅŸampiyonu olmaya hazÄ±rlanÄ±yor

GenÃ§ stoper Merih Demiral, FenerbahÃ§e'den bedelsiz olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Lizbon ile 5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

beÅŸiktaÅŸ mario gomez

BeÅŸiktaÅŸ Mario Gomez'i bedavaya getirmeyi hedefliyor

BeÅŸiktaÅŸ gelecek sezon Bundesliga'nÄ±n ilk 6'sÄ±nda yer alamadÄ±ÄŸÄ± takdirde serbest kalacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Mario Gomez'i haziranda takÄ±ma geri kazandÄ±rmak istiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sneijder

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Sneijder Ã¼zerinden Hollanda'yÄ± vurdu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, HollandalÄ± futbolcu Sneijder'in iki Ã¼lke arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krize karÅŸÄ± sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zleri Ã¶vdÃ¼.