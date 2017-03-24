BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÄ±ldÄ±z Aboubakar'a ÅŸok ceza

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde Olympiakos ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Vincent Aboubakar'a 3 maÃ§ men cezasÄ± verildi
BeÅŸiktaÅŸ'tan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanÅŸÄ±nda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ± ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nÄ±n Olympique Lyon ekibi ile yapacaÄŸÄ± müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takÄ±mÄ±nÄ±n tur atlamasÄ± halinde yarÄ± final ilk müsabakasÄ±nda da görev yapamayacak.