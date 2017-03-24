Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 17:06

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TÃ¼rkiye Finlandiya

Bu akÅŸam TÃ¼rkiye ile Finlandiya arasÄ±nda oynanacak maÃ§ saat 20.00'da baÅŸlayacak

Antalya StadÄ±nda saat 20.00’da baÅŸlayacak olan maçÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Milli maç TV 8,5 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

MÄ°LLÄ° TAKIM ADAY KADROSU

Türk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Finlandiya maçÄ± aday kadrosunda bulunan futbolcular ÅŸunlar:

Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Onur Recep KÄ±vrak, Okay YokuÅŸlu, Olcay Åžahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet YÄ±lmaz ÇalÄ±k, Selçuk Ä°nan (Galatasaray), Åžener ÖzbayraklÄ±, Mehmet Topal, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Volkan Åžen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, OÄŸuzhan Özyakup, Cenk Tosun (BeÅŸiktaÅŸ), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), ÇaÄŸlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (GençlerbirliÄŸi), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus MallÄ± (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).

 
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