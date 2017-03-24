Emre Mor FenerbahÃ§e'ye mi geliyor

FenerbahÃ§e gelecek sezon iÃ§in kadrosuna genÃ§ yetenek Emre Mor'u katmayÄ± planlÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz sezon Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a imza atan Emre Mor'u Alman kulübünün tecrübe kazanmasÄ± için kiralamayÄ± düÅŸünmesinin ardÄ±ndan bundan haberdar olan Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Öte yandan BeÅŸiktaÅŸ da Borussia Dortmund'a kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± genç yÄ±ldÄ±z Emre Mor'u gelecek sezon Bundesliga ekibinden kiralamayÄ± planlÄ±yordu... Yönetim, bu gizli operasyonda ilk olarak sezon baÅŸÄ±nda 10 milyon Euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k imza attÄ±ÄŸÄ± Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlanan 19'luk A milli futbolcunun kariyer planlamasÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±. SarÄ±-Lacivertli yönetim Borussia Dortmund'a Emre Mor'u 1 yÄ±l kiralamak için teklifte bulunacak. SaÄŸ kanatta ve forvet hattÄ±nda forma giyen Emre Mor, çabukluÄŸu ve süratiyle dikkat çeken bir oyuncu. AynÄ± zamanda etkili bir sol ayaÄŸa da sahip. (Takvim)