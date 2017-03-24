Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 17:30

Emre Mor FenerbahÃ§e'ye mi geliyor

fenerbahÃ§e emre mor

FenerbahÃ§e gelecek sezon iÃ§in kadrosuna genÃ§ yetenek Emre Mor'u katmayÄ± planlÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz sezon Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a imza atan Emre Mor'u Alman kulübünün tecrübe kazanmasÄ± için kiralamayÄ± düÅŸünmesinin ardÄ±ndan bundan haberdar olan Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Öte yandan BeÅŸiktaÅŸ da Borussia Dortmund'a kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± genç yÄ±ldÄ±z Emre Mor'u gelecek sezon Bundesliga ekibinden kiralamayÄ± planlÄ±yordu... Yönetim, bu gizli operasyonda ilk olarak sezon baÅŸÄ±nda 10 milyon Euro bonservis bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k imza attÄ±ÄŸÄ± Borussia Dortmund'da kadroya girmekte zorlanan 19'luk A milli futbolcunun kariyer planlamasÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±. SarÄ±-Lacivertli yönetim Borussia Dortmund'a Emre Mor'u 1 yÄ±l kiralamak için teklifte bulunacak. SaÄŸ kanatta ve forvet hattÄ±nda forma giyen Emre Mor, çabukluÄŸu ve süratiyle dikkat çeken bir oyuncu. AynÄ± zamanda etkili bir sol ayaÄŸa da sahip. (Takvim)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

TÃ¼rkiye finlandiya

TÃ¼rkiye 2-0 Finlandiya maÃ§ sonucu

Antalya StadÄ±nda rakibi Finlandiya ile mÃ¼cadele eden A Milli TakÄ±m rakibini 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

TÃ¼rkiye Finlandiya

TÃ¼rkiye hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ± goller peÅŸ peÅŸe geliyor

Finlandiya ile mÃ¼cadele eden A Milli TakÄ±m rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda Cenk Tosun'un attÄ±ÄŸÄ± 2 golle Ã¶nde gidiyor

TÃ¼rkiye Finlandiya

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

Bu akÅŸam Antalya'da mÃ¼cadele edecek olan TÃ¼rkiye ve Finlandiya'nÄ±n ilk 11'i belli oldu