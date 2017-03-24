TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

Bu akÅŸam Antalya'da mÃ¼cadele edecek olan TÃ¼rkiye ve Finlandiya'nÄ±n ilk 11'i belli oldu
Antalya StadÄ±nda saat 20.00’da baÅŸlayacak olan maçÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Milli maç TV 8 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak
Ä°ÅžTE Ä°KÄ° TAKIMIN Ä°LK 11'Ä°
Türkiye: Volkan, Gökhan, Ömer, Mehmet Topal, Ä°smail, Selçuk, Olcay, Yunus MallÄ±, Volkan Åžen, Arda Turan, Cenk Tosun
Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Urunen, Ring, Lod, Hatemaj, Arkivuo, Matilla, Pukki, Pohjanpalo