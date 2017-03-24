Ana Sayfa | SPOR 24/03/2017 18:33

TÃ¼rkiye Finlandiya maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

TÃ¼rkiye Finlandiya

Bu akÅŸam Antalya'da mÃ¼cadele edecek olan TÃ¼rkiye ve Finlandiya'nÄ±n ilk 11'i belli oldu

Antalya StadÄ±nda saat 20.00’da baÅŸlayacak olan maçÄ± Ä°spanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Milli maç TV 8 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

Ä°ÅžTE Ä°KÄ° TAKIMIN Ä°LK 11'Ä°

Türkiye: Volkan, Gökhan, Ömer, Mehmet Topal, Ä°smail, Selçuk, Olcay, Yunus MallÄ±, Volkan Åžen, Arda Turan, Cenk Tosun

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Urunen, Ring, Lod, Hatemaj, Arkivuo, Matilla, Pukki, Pohjanpalo

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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TÃ¼rkiye finlandiya

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TÃ¼rkiye Finlandiya

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