TÃ¼rkiye hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ± goller peÅŸ peÅŸe geliyor

Finlandiya ile mÃ¼cadele eden A Milli TakÄ±m rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda Cenk Tosun'un attÄ±ÄŸÄ± 2 golle Ã¶nde gidiyor

A Milli TakÄ±m bu akÅŸam Antalya'da rakibi Finlandiya ile mücadele ediyor. KarÅŸÄ±laÅŸma TV8 kanalÄ±ndan izleyiciyle buluÅŸuyor.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk 11'leri

TÜRKÄ°YE: Volkan Babacan, Ä°smail, Ömer, Mehmet Topal, Gökhan, Selçuk, Arda, Olcay, Yunus, Volkan Åžen, Cenk

FÄ°NLANDÄ°YA: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Urunen, Ring, Lod, Hatemaj, Arkivuo, Matilla, Pukki, Pohjanpalo

Maçtan önemli notlar

KarÅŸÄ±laÅŸma A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z vuruÅŸuyla baÅŸladÄ±.

6. dakika: Ömer sol kanatta hareketlenen Olcay'Ä± topla buluÅŸturdu ancak Olcay ofsayt pozisyonunda kaldÄ±.

9. DAKÄ°KA: GOOOOOLLLLLLLLLL! CENK TOSUN SAHNEDE...

10. DAKÄ°KA: Ä°smail KöybaÅŸÄ±'nÄ±n sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Olcay topa dokundu ve kale aÄŸzÄ±nda bulunan Cenk Tosun so layaÄŸÄ±yla dokunarak topu aÄŸara gönderdi. 1-0

13. dakika: CENK TOSUN BÄ°R KEZ DAHA SAHNEDE! Selçuk Ä°nan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Cenk Tosun kale önünde topa çok iyi yükseldi ve hem kendisinin hem de Türkiye'nin 2. golünü attÄ±.