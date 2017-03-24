TÃ¼rkiye 2-0 Finlandiya maÃ§ sonucu

Antalya StadÄ±nda rakibi Finlandiya ile mÃ¼cadele eden A Milli TakÄ±m rakibini 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu beÅŸinci maçÄ±nda Antalya'da Finlandiya'yÄ± 2-0 yendi.

9. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan Ä°smail KöybaÅŸÄ±'nÄ±n ceza sahasÄ±na ortasÄ±nda, ön direkte Olcay Åžahan topukla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± arka direÄŸe aÅŸÄ±rdÄ±. Kale sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Cenk Tosun, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kaleci Hradecky'nin solundan aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0

13. dakikada Türk Milli TakÄ±mÄ± farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. SaÄŸ kanattan Selçuk Ä°nan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda, ön direkte topa iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Hradecky'nin saÄŸÄ±ndan aÄŸlara gitti: 2-0

Maça yoÄŸun ilgi

AntalyalÄ± futbolseverler milli maça yoÄŸun ilgi gösterdi.Antalya StadÄ±'nda oynanan maç için satÄ±ÅŸa sunulan biletler, yaklaÅŸÄ±k 10 gün önceden tükendi. 2015'te yapÄ±mÄ± sona eren Antalya StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da maçÄ± izliyor

Antalya'daki maçÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da izledi.ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra müsabakayÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Türkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.

Terim'den 5 deÄŸiÅŸiklik

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibin son oynadÄ±ÄŸÄ± Kosova maçÄ±nÄ±n ilk 11'ine göre 5 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.A Milli TakÄ±m, Finlandiya müsabakasÄ±na Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Selçuk Ä°nan, Arda Turan, Volkan Åžen, Yunus MallÄ±, Olcay Åžahan ve Cenk Tosun 11'i ile baÅŸladÄ±.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±n elemelerde yine Antalya'da yaptÄ±ÄŸÄ± Kosova maçÄ±nda 11'de forma giyen Hakan ÇalhanoÄŸlu, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Burak YÄ±lmaz aday kadroda yer almazken, OÄŸuzhan Özyakup ile Ahmet YÄ±lmaz ÇalÄ±k yedekler arasÄ±nda oturdu.Kosova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n 11'inde bulunmayan Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Ömer Toprak, Olcay Åžahan, Yunus MallÄ± ve Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesinin baÅŸlangÄ±ç kadrosunda yer aldÄ±.

100 metrelik Türk bayraÄŸÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde yapÄ±lan koreografide yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzunluÄŸunda Türk bayraÄŸÄ± açÄ±ldÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sponsorlarÄ±ndan Arçelik tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan ve Antalya StadÄ±'nÄ±n doÄŸu tribününde yükselen dev Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda, "Milli takÄ±ma baÅŸarÄ±lar dileriz." yazÄ±sÄ± yer aldÄ±.