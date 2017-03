Fatih Terim galibiyetten sonra konuÅŸtu Kosova maÃ§Ä±nÄ± iyi bitirirsek avantajlÄ± duruma geliriz

A Milli Takımı teknik direktörü Fatih Terim, Finlandiya'ya karşı alınan galibiyetin ardından açıklama yaptı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2-0 kazandıkları Finlandiya maçında rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, müsabakaya iyi başladıklarını belirterek, "Golleri erken bulduk." dedi.

Arda Turan, Yunus Mallı, Volkan Şen, Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi 5 hücumcu ile maça başladıklarını hatırlatan Terim, şöyle konuştu:

"Kendi alanımızı iyi kapatan, her zaman değil ama zaman zaman rakibi sıkıştıran, geçişlerde kaptığı toplarda rakibi sıkıntıya sokan bir futbol oynadık. Orta sahaya Selçuk'un yanına Arda'yı koydum. İkisi çok da iyi oynadı. Niyetimiz çok açıktı ve bundan ödün vermek istemedik. İkinci yarı Okay'ın oyuna girmesiyle daha güvenli hale geldik. Rakip bizi hiç zora sokamadı. Mehmet Topal, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı ve Gökhan Gönül, Selçuk İnan ile müthiş oynadı."

Rahat bir galibiyet elde ettiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Pozisyon vermedik. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. İzlanda gibi Finlandiya da çok uzun oyunculardan kurulu bir takım. Bazen sıkışmamızı buna bağlamak lazım. Kimsenin tedirgin olduğunu zannetmiyorum. Rahat bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

"Kosova maçını iyi bitirirsek avantajlı duruma geliriz"

Fatih Terim, Kosova ile haziran ayında Arnavutluk'ta yapacakları maçı kazanmaları durumunda, grupta avantajlı duruma geleceklerini belirtti.

Her maçın kendisine göre önemli olduğunu aktaran Türkiye Futbol Direktörü Terim, "Kosova, bizim için ciddi bir maç olacak. 11 Haziran'da Arnavutluk'ta oynayacağız. Kosova, her zaman herkese her şeyi yapabilecek bir takım. Bugün doğru oynadık. İlk yarının son saniyesinde direğimizden dönen topun haricinde pozisyon vermedik. Çok sayıda pozisyon bulduk. Aldığımız 3 puan çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

Hırvatistan ve İzlanda ile iç sahada oynayacaklarını hatırlatan Terim, şöyle devam etti:

"Haziran ayındaki Kosova maçını da iyi bitirirsek, çok avantajlı bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra Hırvatistan için herhangi bir teknik adam, 'Sahamızda oynamak büyük avantaj.' diyemez ama seyirciyle oynamak bir avantajdır. Hırvatistan ve İzlanda her yerde herkese her şeyi yapabilir. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Antalya şehrine ve seyircisine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizden desteklerini esirgemedi. Sağ olsun bakanlarımızla yanımızda olduğunu ifade etti. Güzel bir gün yaşadık."

Terim, 2-0'dan sonra farka gidebileceklerini vurgulayarak, "Çok daha farklı sonuç alabilirdik. Her beraberlik, her mağlubiyet bizi sıkıntıya sokacak. Bu durumda oynamak çok kolay değil. Hatanın bedelinin ağır olduğu bir ortamda oynamak kolay değil. 2-0'da oyun kopmaz. Oyunu kontrol ederek gitmek bizim için çok önemli. Pozisyon vermemek çok önemli. Daha iyisini yapabiliriz. Bundan eminim." şeklinde görüş belirtti.