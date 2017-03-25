Fatih Terim galibiyetten sonra konuÅŸtu Kosova maÃ§Ä±nÄ± iyi bitirirsek avantajlÄ± duruma geliriz

A Milli TakÄ±mÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Finlandiya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan galibiyetin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2-0 kazandÄ±klarÄ± Finlandiya maçÄ±nda rahat bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan Terim, müsabakaya iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Golleri erken bulduk." dedi.

Arda Turan, Yunus MallÄ±, Volkan Åžen, Olcay Åžahan ve Cenk Tosun gibi 5 hücumcu ile maça baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Terim, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Kendi alanÄ±mÄ±zÄ± iyi kapatan, her zaman deÄŸil ama zaman zaman rakibi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran, geçiÅŸlerde kaptÄ±ÄŸÄ± toplarda rakibi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokan bir futbol oynadÄ±k. Orta sahaya Selçuk'un yanÄ±na Arda'yÄ± koydum. Ä°kisi çok da iyi oynadÄ±. Niyetimiz çok açÄ±ktÄ± ve bundan ödün vermek istemedik. Ä°kinci yarÄ± Okay'Ä±n oyuna girmesiyle daha güvenli hale geldik. Rakip bizi hiç zora sokamadÄ±. Mehmet Topal, Ömer Toprak, Ä°smail KöybaÅŸÄ± ve Gökhan Gönül, Selçuk Ä°nan ile müthiÅŸ oynadÄ±."

Rahat bir galibiyet elde ettiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Pozisyon vermedik. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. Ä°zlanda gibi Finlandiya da çok uzun oyunculardan kurulu bir takÄ±m. Bazen sÄ±kÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± buna baÄŸlamak lazÄ±m. Kimsenin tedirgin olduÄŸunu zannetmiyorum. Rahat bir maç oynadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

"Kosova maçÄ±nÄ± iyi bitirirsek avantajlÄ± duruma geliriz"

Fatih Terim, Kosova ile haziran ayÄ±nda Arnavutluk'ta yapacaklarÄ± maçÄ± kazanmalarÄ± durumunda, grupta avantajlÄ± duruma geleceklerini belirtti.

Her maçÄ±n kendisine göre önemli olduÄŸunu aktaran Türkiye Futbol Direktörü Terim, "Kosova, bizim için ciddi bir maç olacak. 11 Haziran'da Arnavutluk'ta oynayacaÄŸÄ±z. Kosova, her zaman herkese her ÅŸeyi yapabilecek bir takÄ±m. Bugün doÄŸru oynadÄ±k. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son saniyesinde direÄŸimizden dönen topun haricinde pozisyon vermedik. Çok sayÄ±da pozisyon bulduk. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3 puan çok önemliydi." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

HÄ±rvatistan ve Ä°zlanda ile iç sahada oynayacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Terim, ÅŸöyle devam etti:

"Haziran ayÄ±ndaki Kosova maçÄ±nÄ± da iyi bitirirsek, çok avantajlÄ± bir duruma geleceÄŸimizi düÅŸünüyorum. Ondan sonra HÄ±rvatistan için herhangi bir teknik adam, 'SahamÄ±zda oynamak büyük avantaj.' diyemez ama seyirciyle oynamak bir avantajdÄ±r. HÄ±rvatistan ve Ä°zlanda her yerde herkese her ÅŸeyi yapabilir. OyuncularÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyorum. Antalya ÅŸehrine ve seyircisine teÅŸekkür ediyorum. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bizden desteklerini esirgemedi. SaÄŸ olsun bakanlarÄ±mÄ±zla yanÄ±mÄ±zda olduÄŸunu ifade etti. Güzel bir gün yaÅŸadÄ±k."

Terim, 2-0'dan sonra farka gidebileceklerini vurgulayarak, "Çok daha farklÄ± sonuç alabilirdik. Her beraberlik, her maÄŸlubiyet bizi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak. Bu durumda oynamak çok kolay deÄŸil. HatanÄ±n bedelinin aÄŸÄ±r olduÄŸu bir ortamda oynamak kolay deÄŸil. 2-0'da oyun kopmaz. Oyunu kontrol ederek gitmek bizim için çok önemli. Pozisyon vermemek çok önemli. Daha iyisini yapabiliriz. Bundan eminim." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.