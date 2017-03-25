Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n toplam borcu

SÃ¼per Lig'deki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iren Galatasaray'Ä±n toplam borcu aÃ§Ä±klandÄ±

Galatasaray Kulübü ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n 31 AralÄ±k 2016 itibarÄ±yla net borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 lira olduÄŸu açÄ±klandÄ±.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün Lütfi KÄ±rdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium ToplantÄ± Salonu'nda yapÄ±lan yÄ±llÄ±k olaÄŸan mali genel kurul toplantÄ±sÄ±nda, üyelere daÄŸÄ±tÄ±lan raporlarda, gerçekleÅŸen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldÄ±.Kulüp ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±n net borcunun toplam 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 lira, alacaklarÄ±n ise 641 milyon 386 bin 45 lira olduÄŸu belirtildi. Konsolide borç-alacak farkÄ±nÄ±n ise 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 lira olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Galatasaray Kulübünün 31 AralÄ±k 2015 itibarÄ±yla borç-alacak farkÄ±, 963 milyon 473 bin 160 lira olarak gerçekleÅŸmiÅŸti.