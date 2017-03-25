Ana Sayfa | SPOR 25/03/2017 13:18

Finlandiya galibiyetinin ardÄ±ndan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

gÃ¶khan gÃ¶nÃ¼l

DÃ¼n akÅŸam TÃ¼rkiye ile Finlandiya arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l aday kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde dün Finlandiya'yÄ± 2-0 maÄŸlup eden A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda Gökhan Gönül de aday kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, Finlandiya maçÄ±nda saÄŸ ayaÄŸÄ±na darbe alan milli futbolcunun bu sabah yapÄ±lan muayene ve detaylÄ± kontrolleri sonrasÄ±nda, tedbir amaçlÄ± olarak aday kadrodan çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi ifade edildi.

Gökhan'Ä±n tedavisine kulübü BeÅŸiktaÅŸ'ta devam edileceÄŸi ve milli futbolcunun bu akÅŸam Ä°stanbul'a döneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Milli takÄ±mda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Åžen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den izin alarak bugün kamptan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Galatasaray

Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n toplam borcu

SÃ¼per Lig'deki kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸat nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iren Galatasaray'Ä±n toplam borcu aÃ§Ä±klandÄ±

Fatih Terim

Fatih Terim galibiyetten sonra konuÅŸtu Kosova maÃ§Ä±nÄ± iyi bitirirsek avantajlÄ± duruma geliriz

A Milli TakÄ±mÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Finlandiya'ya karÅŸÄ± alÄ±nan galibiyetin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

TÃ¼rkiye finlandiya

TÃ¼rkiye 2-0 Finlandiya maÃ§ sonucu

Antalya StadÄ±nda rakibi Finlandiya ile mÃ¼cadele eden A Milli TakÄ±m rakibini 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti