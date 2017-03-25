Finlandiya galibiyetinin ardÄ±ndan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼n akÅŸam TÃ¼rkiye ile Finlandiya arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l aday kadrodan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde dün Finlandiya'yÄ± 2-0 maÄŸlup eden A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda Gökhan Gönül de aday kadrodan çÄ±karÄ±ldÄ±.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, Finlandiya maçÄ±nda saÄŸ ayaÄŸÄ±na darbe alan milli futbolcunun bu sabah yapÄ±lan muayene ve detaylÄ± kontrolleri sonrasÄ±nda, tedbir amaçlÄ± olarak aday kadrodan çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi ifade edildi.

Gökhan'Ä±n tedavisine kulübü BeÅŸiktaÅŸ'ta devam edileceÄŸi ve milli futbolcunun bu akÅŸam Ä°stanbul'a döneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Milli takÄ±mda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Åžen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den izin alarak bugün kamptan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.