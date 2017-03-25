Wesley Sneijder'dan ayrÄ±lÄ±ÄŸa dair ilk sinyal geldi

GalatasaraylÄ± Wesley Sneijder, Hollanda basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda ayrÄ±lÄ±k sinyali verdi

Galatasaray takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Igor Tudor’un gelmesi ile geleceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale gelen Galatasaray’Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, Hollanda basÄ±nÄ±na geleceÄŸi hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. AldÄ±ÄŸÄ± yüksek maaÅŸ nedeniyle yönetimin elden çÄ±karmayÄ± düÅŸündüÄŸü isimler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± söylenen Sneijder, De Telegraf gazetesine verdiÄŸi röportajda “Sezon sonunda durumumu deÄŸerlendireceÄŸim”dedi. Galatasaray’da yaÅŸanan teknik direktör deÄŸiÅŸikliÄŸinin kendisi için ideal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z, daha önce mutlu olduÄŸunu belirttiÄŸi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipten ilk kez ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

ÇÄ°N’Ä° Ä°STEMÄ°YOR

Algemeen Dagblad gazetesine de açÄ±klama yapan Sneijder, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Burada kulübün ne istediÄŸi de önemli. Çok fazla borçlarÄ± var ama mesela gelecek sezon nasÄ±l bir takÄ±m kurmayÄ± planlÄ±yorlar? EÄŸer iki taraf da memnun deÄŸilse bunca fantastik yÄ±ldan sonra birbirimize karÅŸÄ± dürüst oluruz diye düÅŸünüyorum.”

Çin ya da ABD’de oynamayÄ± düÅŸünüp düÅŸünmediÄŸine de açÄ±klÄ±k getiren Wesley Sneijder “Bu tarz konularÄ± Blind’le de konuÅŸuyoruz. Çin’den gelen teklif oldukça ciddiydi ama benim için hiçbir zaman ciddi bir seçenek olmadÄ±. Amerika? Daha iyi bir seçenek olarak görünüyor. BirleÅŸik Arap Emirlikleri ya da Hollanda’da da olabilir” deÄŸerlendirmesinde bulundu.