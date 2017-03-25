Milli TakÄ±m Moldova maÃ§Ä± iÃ§in EskiÅŸehir'de

Milli takÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Moldova ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in EskiÅŸehir'e gitti

A Milli TakÄ±m, 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma için EskiÅŸehir'e geldi.2018 FIFA Dünya KupasÄ± Elemeleri'nde dün akÅŸam Finlandiya'yÄ± 2-0 maÄŸlup eden A Milli TakÄ±m, Moldova ile hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmak için EskiÅŸehir'e geldi. Özel uçakla Antalya'dan EskiÅŸehir'e gelen milli takÄ±m kafilesini, Hasan Polatkan HavaalanÄ±nda AK Parti EskiÅŸehir Milletvekili Harun Karacan ve taraftarlar karÅŸÄ±ladÄ±. GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± havaalanÄ±nda taraftarlar, futbolcularla fotoÄŸraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.

Kafileyi taÅŸÄ±yan otobüs, polis eskortu eÅŸliÄŸinde EskiÅŸehir merkezinde bulunan bir otele hareket etti.

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±n Moldova maçÄ± için belirlenen 24 kiÅŸilik kadroda bulunan futbolcular ÅŸöyle:

Kaleci: Harun Tekin (Bursasor), Recep KÄ±vrak (Trabzonspor)

Defans: Åžener ÖzbayraklÄ± (Fenerbahçe), Ahmet ÇalÄ±k (Galatasaray), ÇaÄŸlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Güray Vural (Kayserispor), Ä°smail KöybaÅŸÄ± (Fenerbahçe)

Orta saha: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (GençlerbirliÄŸi), Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), OÄŸuzhan Özyakup (BeÅŸiktaÅŸ), Okay YokuÅŸlu (Trabzonspor), Selçuk Ä°nan (Galatasaray), Cengiz Ünder (BaÅŸakÅŸehir), Olcay Åžahan (Trabzonspor),

Forvet: Cenk Tosun (BeÅŸiktaÅŸ), Enes Ünal (Twente), Yunus MallÄ± (Wolfsburg)