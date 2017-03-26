Ana Sayfa | SPOR 26/03/2017 09:12

YeÅŸilgiresun Belediyespor Anadolu Efes maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

yeÅŸilbelediyespor anadolu efes maÃ§Ä±

Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligiâ€™nin 23. haftasÄ±nda YeÅŸilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ baÅŸlayacak ve hangi kanaldan canlÄ± izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Yeniden çÄ±kÄ±ÅŸ arayan YeÅŸilgiresun Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasÄ±nda zirve adaylarÄ±ndan Anadolu Efes’i konuk ediyor. 26 Mart 2017 Pazar günü saat 16:00’da 19 Eylül KapalÄ± Spor Salonu’nda oynanacak olan bu mücadele, beIN Sports 3 kanalÄ±ndan da naklen yayÄ±nlanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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