Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼ ihraÃ§ etmeyen Galatasaray'a Bakan KÄ±lÄ±Ã§'tan sert uyarÄ±

Galatasaray'Ä±n yÄ±llÄ±k olaÄŸan mali genel kurul toplantÄ±sÄ±nda FETÃ–'den haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in Ã¼yelikten Ã§Ä±karÄ±lmamasÄ± Ã¼zerine Bakan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n tepkisi bÃ¼yÃ¼k oldu

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Samsun'da bulunan Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, Galatasaray Kulübü'nün yÄ±llÄ±k olaÄŸan mali genel kurul toplantÄ±sÄ±nda, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan eski futbolcular Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç edilmesinin oy çokluÄŸuyla reddedilmesi ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü'nün ivedilikle kararÄ± düzeltmesi gerektiÄŸini belirten Bakan KÄ±lÄ±ç, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Durumu bugün programlarÄ±mÄ±z esnasÄ±nda haber aldÄ±k. Yönetim Kurulu'nun daha önce aldÄ±ÄŸÄ± bir ihraç kararÄ± vardÄ±. Bununla alakalÄ± olarak bugün genel kurulda bir oylama yapÄ±ldÄ± ve oylamada Türkiye Cumhuriyeti'nden firar etmiÅŸ, hakkÄ±nda terör örgütüne üyelikten dolayÄ± bir yakalama kararÄ± olan, mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmuÅŸ olan, aynÄ± zamanda 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün baÅŸÄ±yla yakÄ±n iliÅŸkilerinin aÅŸikar olduÄŸu, bunu saklamayan, gizlemeyen ve ifÅŸa eden, açÄ±kça dile getiren kiÅŸilerin 15 Temmuz gecesinde bu ülkeye yaÅŸatÄ±lan acÄ±larÄ±n neler olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray genel kurulunda bir kÄ±sÄ±m üyelerin bu kiÅŸilerin ihraçlarÄ±yla ilgili vermiÅŸ olduklarÄ± 'hayÄ±r' oyunun ne Galatasaray camiasÄ±na, ne Türkiye'ye, ne de 15 Temmuz gecesi ÅŸehit olan kardeÅŸlerimizin ailelerine ve gazilerimize açÄ±klayamazlar. Galatasaray yönetim kurulu ivedi ÅŸekilde bu alÄ±nmÄ±ÅŸ olan kararÄ± düzeltmelidir. Bu karar konusunda Galatasaray yönetimi ivedi bir ÅŸekilde düzetmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize milletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumlarÄ±nda ve kulüplerinde iÅŸi yoktur."