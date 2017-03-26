BeÅŸiktaÅŸ teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ 7 oyuncunun biletini kesti

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik adamÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ, gelecek sezon takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi 7 oyuncuyu aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ yönetimi yeni sezon kadro planlamasÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Ä°lk olarak kiralÄ±k futbolcularÄ±n durumlarÄ±nÄ±n sezon bitmeden netlik kazanmasÄ±nÄ± isteyen yönetim, ayrÄ±lacak isimler için GüneÅŸ'ten rapor istedi. Fotomaç'Ä±n haberine göre Kaleci Boyko, Milosevic ve Franco'yu kesinlikle takÄ±mda istemediÄŸini belirten GüneÅŸ, Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'nun sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ± için Mustafa Pektemek'in sezon baÅŸÄ± kampÄ±nda yer almasÄ±nÄ± istedi. Pektemek'in kampta göstereceÄŸi performansla takÄ±mda kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±na kendisinin belirleyeceÄŸini belirtti. Rhodolfo, Veli, Aras ve Ömer ÅžiÅŸmanoÄŸlu'na gelecek sezon kadrosunda yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti. Demba Ba, Gökhan Ä°nler, Caner Erkin ve AtÄ±nç Nukan'la ilgili kararÄ±nÄ±n ise netleÅŸmediÄŸini açÄ±kladÄ±. SaÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± durumunda Caner'i kesinlikle istediÄŸini, AtÄ±nç'Ä±n ise yeniden kiralanmasÄ± durumunda takÄ±mda yerinin olduÄŸunu ekledi.