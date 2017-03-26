Ana Sayfa | SPOR 26/03/2017 11:27

Ä°ngiltere 2. ligden Bruma'ya ÅŸok teklif

bruma teklif

Galatasaray'Ä±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Bruma iÃ§in yÃ¶netime teklifler yaÄŸÄ±yor. En son Ä°ngiltere 2. lig takÄ±mlarÄ±ndan Wolverhampton'Ä±n 15 milyon Euro teklifte bulunacaÄŸÄ± belirtildi

Galatasaray'Ä±n Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Bruma'yÄ± Ä°ngiltere ikinci Lig ekibi transfer etmek istiyor. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana adÄ± pek çok Avrupa kulübüyle anÄ±lan Bruma için Ä°ngiltere Championship kulübü Wolverhampton devrede.En pahalÄ± oyuncusu Helder Costa'yÄ± sezon sonunda gönderecek olan Ada ekibi, Bruma ile yakÄ±ndan ilgileniyor.Premier Lig'e yükselmek için yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± iyice artÄ±ran Wolverhampton'un 15 milyon Euro civarÄ± bir teklifle Galatasaray'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalacaÄŸÄ± iddia edildi. (Kaynak: Fanatik)

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