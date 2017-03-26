Ana Sayfa | SPOR 26/03/2017 12:07

BeÅŸiktaÅŸ boÅŸa Ã§Ä±kacak Klaas Jan Huntelaar'Ä± bedavaya transfer edecek

beÅŸiktaÅŸ transfer

HollandalÄ± futbolcu Klaas Jan-Huntelaar'Ä± uzun zamandÄ±r transfer etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼ren BeÅŸiktaÅŸ, Temmuz'da boÅŸa Ã§Ä±kacak olan futbolcuyu gelecek sezonda kadrosuna katmayÄ± planlÄ±yor

Forvet hattÄ±ndaki isimlerden Aboubakar'Ä± sezon baÅŸÄ±nda Porto'dan, Demba Ba'yÄ± ise Ocak'ta Shanghai Shenhua'dan kiralayan Siyah-BeyazlÄ± yönetim, sezon sonunda bu 2 isimden biriyle yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± ihtimalini göz önünde bulundurarak çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Bu doÄŸrultuda ilk etapta geçen sezon takÄ±mdan ayrÄ±larak Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i listeye ekleyen yönetim, son olarak gözünü ara transfer döneminde de gündeme gelen Klaas Jan-Huntelaar'e dikti. HollandalÄ± futbolcuyla Ocak ayÄ±nda el sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen 33 yaÅŸÄ±ndaki ismin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uzun sürebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak transferden vazgeçen BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, yÄ±ldÄ±z golcünün sahalara geri dönmesi sonrasÄ±nda bu futbolcuyu tekrar gündemine aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.  Kariyerinde daha önce; Real Madrid ve Milan gibi dünya devlerinde görev yapan 1,86'lÄ±k yÄ±ldÄ±zÄ±n Temmuz ayÄ±nda boÅŸa çÄ±kacak olmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren yönetimin, baÅŸarÄ±lÄ± isimle yakÄ±n zaman içerisinde temas kurup resmi görüÅŸmelere baÅŸlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Kaynak: Fanatik)

 

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