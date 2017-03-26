Ana Sayfa | SPOR 26/03/2017 19:06

Hamza HamzaoÄŸlu ilk maÃ§Ä±nda TFF 1.Lig ekibine yenildi

osmanlÄ±spor maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden OsmanlÄ±spor'un teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸlayan Hamza HamzaoÄŸlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden OsmanlÄ±spor, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a 2-1 yenildi.OsmanlÄ± StadÄ±'nda oynanan maçta konuk ekip Boluspor, savunma oyuncusu Ramazan Sal'Ä±n kazanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸu sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti.Andre Santos'un 45. dakikada kaydettiÄŸi golle farkÄ± ikiye çÄ±karan TFF 1. Lig temsilcisi, soyunma odasÄ±na 2-0 üstün girdi.

RUSESCU'NUN GOLÜ YETMEDÄ°

OsmanlÄ±spor, 82. dakikada Rumen golcüsü Rusescu ile farkÄ± bire indirdi: 1-2. Boluspor, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-1 kazandÄ±. OsmanlÄ±spor'un baÅŸÄ±nda ilk maçÄ±na çÄ±kan teknik direktör Hamza HamzaoÄŸlu, karÅŸÄ±laÅŸmada tüm oyunculara ÅŸans vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

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