Hamza HamzaoÄŸlu ilk maÃ§Ä±nda TFF 1.Lig ekibine yenildi

Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden OsmanlÄ±spor'un teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÅŸlayan Hamza HamzaoÄŸlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a yenildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden OsmanlÄ±spor, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a 2-1 yenildi.OsmanlÄ± StadÄ±'nda oynanan maçta konuk ekip Boluspor, savunma oyuncusu Ramazan Sal'Ä±n kazanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸu sonrasÄ± attÄ±ÄŸÄ± kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti.Andre Santos'un 45. dakikada kaydettiÄŸi golle farkÄ± ikiye çÄ±karan TFF 1. Lig temsilcisi, soyunma odasÄ±na 2-0 üstün girdi.
RUSESCU'NUN GOLÜ YETMEDÄ°
OsmanlÄ±spor, 82. dakikada Rumen golcüsü Rusescu ile farkÄ± bire indirdi: 1-2. Boluspor, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-1 kazandÄ±. OsmanlÄ±spor'un baÅŸÄ±nda ilk maçÄ±na çÄ±kan teknik direktör Hamza HamzaoÄŸlu, karÅŸÄ±laÅŸmada tüm oyunculara ÅŸans vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±.