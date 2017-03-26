Ana Sayfa | SPOR 26/03/2017 19:06

Melih GÃ¶kÃ§ek FETÃ–'cÃ¼ Ã¼yelerden dolayÄ± Galatasaray camiasÄ± suÃ§lanamaz

melih gÃ¶kÃ§ek

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'le ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gklçek, Galatasaray'da FETÖ iliÅŸkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Åžükür'ün kulüp üyeliÄŸinden ihraç edilmemesiyle ilgili olarak Twitter'dan açÄ±klama yaptÄ±. Melih Gökçek, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Galatasaray ülkemizin en güzide kulüplerinden biridir. Birkaç FETÖ'cü üyeden dolayÄ± camia suçlanamaz. Galatasaray kendi içini kendi temizler." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Melih Gökçek'in o tweeti:

 
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