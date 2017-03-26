Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m kilolarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi takÄ±m oyuncusuna fÄ±rÃ§a attÄ±

FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla magazin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen Ozan Tufan'Ä± sert eleÅŸtirerek, "Profesyonel bir futbolcu kendisine nasÄ±l dikkat etmez" dedi.

Özellikle son dönemde aldÄ±ÄŸÄ± kilolarla eleÅŸtirilen Ozan Tufan'Ä±n Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan fÄ±rça yediÄŸi öÄŸrenildi.Ozan Tufan'a uyarÄ±larda bulunana Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n fazla kilolarÄ±ndan kurtulmayan Ozan Tufan'a yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ozan Tufan'a "Profesyonel bir futbolcu kendisine nasÄ±l dikkat etmez" dediÄŸi ifade edildi. Fenerbahçe'de fazla kilolarÄ±yla göze batan Ozan Tufan Milli TakÄ±m'a da alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±.