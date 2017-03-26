Son dakika Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem Galatasaray'dan ihraÃ§ edildi

Galatasaray'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ToplantÄ±sÄ±'nda oy Ã§okluÄŸuyla FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem ihraÃ§ edildi

Galatasaray, dün yapÄ±lan olaÄŸan genel kurulda Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi üzerine Hükümet kanadÄ±ndan gelen eleÅŸtiriler doÄŸrultusunda olaÄŸanüstü toplandÄ±. Daha önce oylamayla kulüpten ihraçlarÄ± onaylanmayan Åžükür ve Erdem, bu kez 'aidat ödememeleri' neden gösterilerek 2750 kiÅŸi ile birlikte kulüpten ihraç edildi.Ä°ÅŸte Galatasaray'Ä±n Hakan Åžükür ve Arif Erdem açÄ±klamasÄ±;"Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan karar gereÄŸince "Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiÅŸtir. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"