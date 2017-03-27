TÃ¼rkiye Moldova maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

Bu akÅŸam TÃ¼rkiye ile Moldova takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. MaÃ§ TV8 kanalÄ±ndan yayÄ±nlanacak

Türkiye Moldova milli maçÄ± bu akÅŸam saat 19:15'te baÅŸlayacak. Mücadele TV 8 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak

A Milli TakÄ±m’da 3 oyuncu kadrodan çÄ±ktÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±’nda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Åžen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in izni ile kamptan ayrÄ±ldÄ±. Bu üç futbolcu, Moldova hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n kadrosunda yer almayacak.

Federasyondan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle;

"2018 FIFA Dünya KupasÄ± Elemeleri’nde Finlandiya’yÄ± 2-0 maÄŸlup eden A Milli TakÄ±m’da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Åžen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in verdiÄŸi izin ile kamptan ayrÄ±ldÄ±. Bu üç futbolcu, Moldova hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n kadrosunda yer almayacak."

Türkiye ile bu akÅŸam özel maçta karÅŸÄ±laÅŸacak Moldova A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktörü Igor Dobrovolski, "Müsabakada takÄ±mÄ±mdan iyi bir performans bekliyorum." dedi. Dobrovolski, milli maçÄ±n oynanacaÄŸÄ± Yeni EskiÅŸehir StadÄ±'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n güçlü bir ekip olduÄŸunu ifade eden Dobrovolski, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Åžu ana kadar istatistiksel açÄ±dan baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k. bu akÅŸam akÅŸamdan itibaren bunu deÄŸiÅŸtirmeyi planlÄ±yoruz. Moldova futbolunu geliÅŸtirmek için elimizden geleni yapÄ±yoruz. Müsabakada takÄ±mÄ±mdan iyi bir performans bekliyorum. Ä°yi bir sonuç için sahaya çÄ±kacaÄŸÄ±z. Geçen hafta biz de Avusturya ile maç yaptÄ±k. Türkiye ile maçÄ±mÄ±z aynÄ± saatte olduÄŸu için maçÄ± canlÄ± takip edemedik ancak daha sonra maç analizi yaptÄ±k. Türkiye'ye karÅŸÄ± nasÄ±l oynayabileceÄŸimiz düÅŸüncesine vardÄ±k. Türk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n son üç maçÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda rotasyon olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z."