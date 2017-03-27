Ana Sayfa | SPOR 27/03/2017 15:11

Moldova maÃ§Ä± Ã¶ncesi Arda Turan'dan ÅŸok haber

arda turan

Milli TakÄ±m'Ä±n bu akÅŸam Moldova ile yapacaÄŸÄ± maÃ§ta Arda Turan forma giymeyecek

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n bugün Moldova ile yapacaÄŸÄ± özel maçta, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Arda Turan'Ä±n oynamayacaÄŸÄ± duyuruldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, milli takÄ±m kaptanÄ± Arda Turan'Ä±n, bu akÅŸam EskiÅŸehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, saÄŸ kasÄ±ÄŸÄ±ndaki problem nedeniyle forma giyemeyeceÄŸi belirtildi.

Arda'nÄ±n detaylÄ± kontrolleri ve muayenesinin dün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, "SaÄŸ kasÄ±ÄŸÄ±ndaki yaralanmanÄ±n Moldova maçÄ±na kadar tamamen iyileÅŸmesinin mümkün olmamasÄ±ndan ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacÄ±yla, saÄŸlÄ±k ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararÄ± sonrasÄ±, Arda'nÄ±n maç kadrosunda yer almamasÄ± uygun bulundu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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