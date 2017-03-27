FenerbahÃ§e'de KarabÃ¼kspor mesaisi hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda KarabÃ¼kspor deplasmanÄ±na gidecek olan FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 2 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan baÅŸladÄ±

Kardemir Karabükspor deplasmanÄ±na çÄ±kacak Fenerbahçe'de, 2 günlük iznin ardÄ±ndan bu zorlu maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. Milli maç haftasÄ±nda Teknik Direktör Dick Advocaat olmadan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden sarÄ±-lacivertliler, HollandalÄ± hocanÄ±n dönmesiyle birlikte 2 günlük iznin ardÄ±ndan SamandÄ±ra Can Bartu Tesislerinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. 1 saat 20 dakika süren antrenman Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlarken, antrenmanÄ±n kalan bölümünde U21 takÄ±mÄ±yla maç yapÄ±ldÄ±.

Mili takÄ±mlarda bulunan Mehmet Topal, Åžener ÖzbayraklÄ±, Ä°smail KöybaÅŸÄ±, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow idmanda yer almadÄ±. SarÄ±-lacivertliler hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmayla devam edecek.