TÃ¼rkiye EskiÅŸehir'de esti gÃ¼rledi Moldova'yÄ± maÄŸlup etti

TÃ¼rkiye-Moldova milli maÃ§Ä± EskiÅŸehir Yeni AtatÃ¼rk Stadyumu'nda oynandÄ±. MaÃ§, 3-1 TÃ¼rkiye'nin galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
Avrupa AjansÄ± (AVA)- 2018 Dünya KupasÄ±'nda Türkiye, Moldova hazÄ±rlÄ±k maçÄ± sürüyor. EskiÅŸehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Türkiye 2 isabetli gole imza attÄ±. Dakika 14'te Emre Mor A Milli TakÄ±m formasÄ±yla ilk golünü atarken dakika 25'te ise Ahmet ÇalÄ±k topu aÄŸlarla buluÅŸturdu. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk golü dakika 53'te Cengiz'den gelirken, 90+3'te Moldova takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncusu Ginsari'nin attÄ±ÄŸÄ± isabetli golle maç sona erdi.
CANLI MAÇ ANLATIMI
94
KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi.
93
Dedov'un pasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Ginsari, sol çaprazdan sert bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.
88
Yunus MallÄ±'nÄ±n uzun pasÄ±nda Cenk Tosun için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.
85
Dedov'un saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Ahmet ÇalÄ±k karÅŸÄ±ladÄ±.
83
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Cengiz Ünder ile Emre Mor çÄ±ktÄ±. Cenk Tosun ve Yunus MallÄ± oyunda...
81
Deniz, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vurdu. Pascengo kurtardÄ±.
80
Dedov'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.
77
Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Moldova savunmasÄ±nda Bolohan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
75
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Enes Ünal çÄ±ktÄ±. Serdar Gürler oyunda...
71
Moldova ataÄŸÄ±nda Sidorenco'nun saÄŸ çaprazdan ÅŸutunu Harun kurtardÄ±.
69
Emre Çolak'Ä±n yerine Kaan Ayhan oyunda...
68
Güray'Ä±n ara pasÄ±nda Cengiz için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.
65
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda OÄŸuzhan Özyakup'un yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.
64
Enes Ünal'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.
62
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Okay YokuÅŸlu sarÄ± kart gördü.
60
Maçta son yarÄ±m saatlik bölüme girildi. EskiÅŸehir Yeni Atatürk StadÄ±nda Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Moldova karÅŸÄ±sÄ±nda 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸü devam ediyor.
56
Moldova'da Bugaiov çÄ±ktÄ±. Sidorenco oyunda...
54
ModovalÄ± futbolcuarÄ±n santrasÄ±yla oyun bir kez daha baÅŸladÄ±.
53
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z Cengiz Ünder ile farkÄ± 3'e çÄ±karttÄ±. Cengiz, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸla topu kaleci Pascengo'nun solundan aÄŸlara gönderdi.
49
Güral Vural'Ä±n sol kanattan ortasÄ± Pascengo'da kaldÄ±.
47
Cengiz Ünder'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu Moldova savunmasÄ±ndan döndü.
46
Ä°kinci devrede Onur KÄ±vrak'Ä±n yerine Harun Tekin oyunda...
46
Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.
45
Ä°lk devre sona erdi.
44
SaÄŸ kanattan Moldova ceza sahasÄ±na giren Åžener, Golovatenco'nun müdahalesiyle yerde kaldÄ±. Hakem devam kararÄ± verdi.
40
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Emre Çolak'Ä±n ÅŸutunu Pascengo kurtardÄ±.
39
Moldova'da Ginsari, sarÄ± kart gördü.
37
OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±nda Cengiz Ünder ofsayta yakalandÄ±.
35
Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasÄ± Moldova kalecisi Pascengo'da kaldÄ±.
33
Cojocari, Emre Çolak'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.
31
Mihailov'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.
30
Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle geçildi.
28
Ahmet ÇalÄ±k, A milli takÄ±m formasÄ±yla ilk golünü Moldova'ya karÅŸÄ± attÄ±.
26
Mücadele bir kez daha baÅŸladÄ±.
25
Emre Çolak'Ä±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Ahmet ÇalÄ±k, kale sahasÄ± önünden kafa vuruÅŸuyla farkÄ± 2'ye çÄ±kartan golü kaydetti.
24
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Emre Çolak ceza sahasÄ±na ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Moldova defansÄ± topu kornere gönderdi.
22
Emre Çolak, sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Top dÄ±ÅŸardan oyun alanÄ±na girdi. Moldova, kale atÄ±ÅŸÄ±yla oyunu baÅŸlatacak.
19
Golovatenco'nun uzun pasÄ±nda Bugaev'den önce araya giren Ahmet ÇalÄ±k, topun sahibi oldu.
17
Emre Mor, A Milli TakÄ±m formasÄ±yla ilk golünü Moldova'ya karÅŸÄ± attÄ±.
15
MoldovalÄ± futbolcularÄ±n santrasÄ±yla oyun tekrar baÅŸladÄ±.
14
Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z OÄŸuzhan Özyakup ile kontra ataÄŸa çÄ±ktÄ±. OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±yla ceza sahasÄ±na giren Emre Mor, kaleci PaÅŸcenco'yu çalÄ±mladÄ±ktan sonra topu aÄŸlara gönderdi.
14
GOOOOLLLL - Emre Mor...
12
Mihailov'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda kale sahasÄ± önünde Epureanu'nun kafa ÅŸutunda top auta çÄ±ktÄ±
9
OÄŸuzhan, uzun pasla Cengiz Ünder'i ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸturmak istedi. Cengiz'in arkasÄ±na düÅŸen top auta çÄ±ktÄ±.
8
A MilliTakÄ±m Moldova ile ilki 1996'da,sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 maçta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi ve rakibine hiç kaybetmedi. Moldova'ya karÅŸÄ± 8 maçÄ±n 6'sÄ±nÄ± kazanan A MilliTakÄ±m 2'sinden de beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.18 gol atan A MilliTakÄ±m kalesinde 2 gol gördü.
6
Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibimizde futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.
4
Åžener'in saÄŸ kanattan pasÄ±nda OÄŸuzhan'Ä±n sol çaprazdan sert ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
2
EskiÅŸehir Yeni Atatürk StadÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± dolduran taraftarlarÄ±n Milli TakÄ±mÄ±mÄ±za büyük desteÄŸi var.
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KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...
MAÇ ÖNCESÄ°
TakÄ±mlar seremoni için sahaya çÄ±ktÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Türkiye'nin 11'i: Onur, Åžener, Ahmet ÇalÄ±k, Okay, ÇaÄŸlar, Güray, OÄŸuzhan, Emre Mor, Cengiz, Emre Çolak, Enes Ünal
MAÇ ÖNCESÄ°
Türkiye'nin yedekleri: Harun, Kaan, Ä°smail, Mehmet Topal, Serdar, Yunus, Deniz, Olcay, Selçuk, Cenk
MAÇ ÖNCESÄ°
Moldova'nÄ±n 11'i: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihailov, Bugaiov, Racu.
MAÇ ÖNCESÄ°
Moldova'nÄ±n yedekleri: Namasco, Koselev, Potirniche, Posmac, Antoniuc, Ivanov, Sidorenco
MAÇ ÖNCESÄ°
Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibimiz son maçÄ±nda Finlandiya'yÄ± Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 maÄŸlup etmiÅŸti.
MAÇ ÖNCESÄ°
EskiÅŸehir Yeni Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin hakemi Genc Nuza...
MAÇ ÖNCESÄ°
2018 Dünya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z özel maçta Moldova ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.