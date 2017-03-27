TÃ¼rkiye EskiÅŸehir'de esti gÃ¼rledi Moldova'yÄ± maÄŸlup etti

TÃ¼rkiye-Moldova milli maÃ§Ä± EskiÅŸehir Yeni AtatÃ¼rk Stadyumu'nda oynandÄ±. MaÃ§, 3-1 TÃ¼rkiye'nin galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±

Avrupa AjansÄ± (AVA)- 2018 Dünya KupasÄ±'nda Türkiye, Moldova hazÄ±rlÄ±k maçÄ± sürüyor. EskiÅŸehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Türkiye 2 isabetli gole imza attÄ±. Dakika 14'te Emre Mor A Milli TakÄ±m formasÄ±yla ilk golünü atarken dakika 25'te ise Ahmet ÇalÄ±k topu aÄŸlarla buluÅŸturdu. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk golü dakika 53'te Cengiz'den gelirken, 90+3'te Moldova takÄ±mÄ±nÄ±n oyuncusu Ginsari'nin attÄ±ÄŸÄ± isabetli golle maç sona erdi.

CANLI MAÇ ANLATIMI

94

KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi.

93

Dedov'un pasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Ginsari, sol çaprazdan sert bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi.

88

Yunus MallÄ±'nÄ±n uzun pasÄ±nda Cenk Tosun için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

85

Dedov'un saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Ahmet ÇalÄ±k karÅŸÄ±ladÄ±.

83

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Cengiz Ünder ile Emre Mor çÄ±ktÄ±. Cenk Tosun ve Yunus MallÄ± oyunda...

81

Deniz, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vurdu. Pascengo kurtardÄ±.

80

Dedov'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.

77

Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Moldova savunmasÄ±nda Bolohan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

75

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Enes Ünal çÄ±ktÄ±. Serdar Gürler oyunda...

71

Moldova ataÄŸÄ±nda Sidorenco'nun saÄŸ çaprazdan ÅŸutunu Harun kurtardÄ±.

69

Emre Çolak'Ä±n yerine Kaan Ayhan oyunda...

68

Güray'Ä±n ara pasÄ±nda Cengiz için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

65

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda OÄŸuzhan Özyakup'un yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

64

Enes Ünal'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

62

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zda Okay YokuÅŸlu sarÄ± kart gördü.

60

Maçta son yarÄ±m saatlik bölüme girildi. EskiÅŸehir Yeni Atatürk StadÄ±nda Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Moldova karÅŸÄ±sÄ±nda 3-0'lÄ±k üstünlüÄŸü devam ediyor.

56

Moldova'da Bugaiov çÄ±ktÄ±. Sidorenco oyunda...

54

ModovalÄ± futbolcuarÄ±n santrasÄ±yla oyun bir kez daha baÅŸladÄ±.

53

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z Cengiz Ünder ile farkÄ± 3'e çÄ±karttÄ±. Cengiz, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸla topu kaleci Pascengo'nun solundan aÄŸlara gönderdi.

49

Güral Vural'Ä±n sol kanattan ortasÄ± Pascengo'da kaldÄ±.

47

Cengiz Ünder'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutu Moldova savunmasÄ±ndan döndü.

46

Ä°kinci devrede Onur KÄ±vrak'Ä±n yerine Harun Tekin oyunda...

46

Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

45

Ä°lk devre sona erdi.

44

SaÄŸ kanattan Moldova ceza sahasÄ±na giren Åžener, Golovatenco'nun müdahalesiyle yerde kaldÄ±. Hakem devam kararÄ± verdi.

40

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Emre Çolak'Ä±n ÅŸutunu Pascengo kurtardÄ±.

39

Moldova'da Ginsari, sarÄ± kart gördü.

37

OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±nda Cengiz Ünder ofsayta yakalandÄ±.

35

Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasÄ± Moldova kalecisi Pascengo'da kaldÄ±.

33

Cojocari, Emre Çolak'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

31

Mihailov'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.

30

Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle geçildi.

28

Ahmet ÇalÄ±k, A milli takÄ±m formasÄ±yla ilk golünü Moldova'ya karÅŸÄ± attÄ±.

26

Mücadele bir kez daha baÅŸladÄ±.

25

Emre Çolak'Ä±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Ahmet ÇalÄ±k, kale sahasÄ± önünden kafa vuruÅŸuyla farkÄ± 2'ye çÄ±kartan golü kaydetti.

24

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Emre Çolak ceza sahasÄ±na ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. Moldova defansÄ± topu kornere gönderdi.

22

Emre Çolak, sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Top dÄ±ÅŸardan oyun alanÄ±na girdi. Moldova, kale atÄ±ÅŸÄ±yla oyunu baÅŸlatacak.

19

Golovatenco'nun uzun pasÄ±nda Bugaev'den önce araya giren Ahmet ÇalÄ±k, topun sahibi oldu.

17

Emre Mor, A Milli TakÄ±m formasÄ±yla ilk golünü Moldova'ya karÅŸÄ± attÄ±.

15

MoldovalÄ± futbolcularÄ±n santrasÄ±yla oyun tekrar baÅŸladÄ±.

14

Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z OÄŸuzhan Özyakup ile kontra ataÄŸa çÄ±ktÄ±. OÄŸuzhan'Ä±n pasÄ±yla ceza sahasÄ±na giren Emre Mor, kaleci PaÅŸcenco'yu çalÄ±mladÄ±ktan sonra topu aÄŸlara gönderdi.

14

GOOOOLLLL - Emre Mor...

12

Mihailov'un saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda kale sahasÄ± önünde Epureanu'nun kafa ÅŸutunda top auta çÄ±ktÄ±

9

OÄŸuzhan, uzun pasla Cengiz Ünder'i ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸturmak istedi. Cengiz'in arkasÄ±na düÅŸen top auta çÄ±ktÄ±.

8

A MilliTakÄ±m Moldova ile ilki 1996'da,sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 maçta karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi ve rakibine hiç kaybetmedi. Moldova'ya karÅŸÄ± 8 maçÄ±n 6'sÄ±nÄ± kazanan A MilliTakÄ±m 2'sinden de beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.18 gol atan A MilliTakÄ±m kalesinde 2 gol gördü.

6

Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibimizde futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

4

Åžener'in saÄŸ kanattan pasÄ±nda OÄŸuzhan'Ä±n sol çaprazdan sert ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

2

EskiÅŸehir Yeni Atatürk StadÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ± dolduran taraftarlarÄ±n Milli TakÄ±mÄ±mÄ±za büyük desteÄŸi var.

1

KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

MAÇ ÖNCESÄ°

TakÄ±mlar seremoni için sahaya çÄ±ktÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Türkiye'nin 11'i: Onur, Åžener, Ahmet ÇalÄ±k, Okay, ÇaÄŸlar, Güray, OÄŸuzhan, Emre Mor, Cengiz, Emre Çolak, Enes Ünal

MAÇ ÖNCESÄ°

Türkiye'nin yedekleri: Harun, Kaan, Ä°smail, Mehmet Topal, Serdar, Yunus, Deniz, Olcay, Selçuk, Cenk

MAÇ ÖNCESÄ°

Moldova'nÄ±n 11'i: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihailov, Bugaiov, Racu.

MAÇ ÖNCESÄ°

Moldova'nÄ±n yedekleri: Namasco, Koselev, Potirniche, Posmac, Antoniuc, Ivanov, Sidorenco

MAÇ ÖNCESÄ°

Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekibimiz son maçÄ±nda Finlandiya'yÄ± Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 maÄŸlup etmiÅŸti.

MAÇ ÖNCESÄ°

EskiÅŸehir Yeni Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin hakemi Genc Nuza...

MAÇ ÖNCESÄ°

2018 Dünya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z özel maçta Moldova ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.