Ana Sayfa | SPOR 27/03/2017 19:36

TÃ¼rkiye EskiÅŸehir'de fÄ±rtÄ±na gibi esiyor 10 dakikada iki gol geldi

tÃ¼rkiye moldova maÃ§Ä±

TÃ¼rkiye, EskiÅŸehir Yeni AtatÃ¼rk Stadyumu'nda Moldova'ya karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisinde bulunuyor. Milli maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± bitmek Ã¼zereyken TÃ¼rkiye'den 10 dakika arayla iki gol geldi

Avrupa AjansÄ± (AVA)- 2018 Dünya KupasÄ±'nda Türkiye, Moldova hazÄ±rlÄ±k maçÄ± sürüyor. EskiÅŸehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Türkiye 2 isabetli gole imza attÄ±. Dakika 14'te Emre Mor A Milli TakÄ±m formasÄ±yla ilk golünü atarken dakika 25'te ise Ahmet ÇalÄ±k topu aÄŸlarla buluÅŸturdu.  Maçta, EskiÅŸehirli taraftarlar yoÄŸun ilgisi ve tezahüratlarla A Milli takÄ±ma destek veriyorlar. 

 

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