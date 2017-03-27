Ana Sayfa | SPOR 27/03/2017 21:27

Dortmund'Ä±n yÄ±ldÄ±z golcÃ¼sÃ¼nden Emre Mor'a Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

emre mor aubameyang

Borussia Dortmund'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Aubameyang, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Emre Mor'un Moldova maÃ§Ä±ndaki performansÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±

Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre Emerick-Aubameyang, Türkiye - Moldova maçÄ±nda etkili bir performans gösteren takÄ±m arkadaÅŸÄ± ve milli futbolcumuz Emre Mor için paylaÅŸÄ±mda bulundu.

"KOÇUM EMRE"

 

KiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Gabonlu golcü, "Koçum Emre Mor" diyerek genç oyuncuyu tebrik etti.

Aubameyang ayrÄ±ca, Emre Mor'un Twitter hesabÄ±na, "Ne maç oynuyorsun, Moldova'ya ne yapÄ±yorsun" ÅŸeklinde mesajlar da gönderdi.

 

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