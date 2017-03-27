ÅžaÅŸÄ±rtan teklif SÃ¼per Lig takÄ±mÄ± Emre Mor'u bedel Ã¶demeden kiraladÄ±

Borussia Dortmund, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genÃ§ yetenek Emre Mor'u istemesine karÅŸÄ±lÄ±k 1 yÄ±l bedel Ã¶demeden kiralayabileceklerini belirtti

BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, Borussia Dortmund'dan Emre Mor için teklif aldÄ±.Transfer döneminde bu oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Alman kulübüne kaptÄ±ran siyah-beyazlÄ±lara, Borussia Dortmund'dan geri çeviremeyecekleri bir teklif geldi. AlmanlarÄ±n, siyah-beyazlÄ±lara, istenilmesi halinde Emre Mor'u bir yÄ±l bedelsiz kiralayabileceklerini söylediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Yeni sezonda bonservisi Sunderland'te olan Lens'i transfer etmeye planlayan BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi, böylesine bir cazip teklif karÅŸÄ±sÄ±nda Lens ve Emre Mor arasÄ±nda kaldÄ±. Gelecek sezon da büyük olasÄ±lÄ±kla Åžampiyonlar Ligi'nde olacaÄŸÄ± düÅŸünülen BeÅŸiktaÅŸ'ta Emre'nin tecrübe kazanmasÄ±nÄ± isteyen Alman kulübüne, tÄ±pkÄ± Talisca'da olduÄŸu gibi iki sene kiralanmasÄ± teklifini sunacaklarÄ± ifade edildi.