Ana Sayfa | SPOR 27/03/2017 21:27

ÅžaÅŸÄ±rtan teklif SÃ¼per Lig takÄ±mÄ± Emre Mor'u bedel Ã¶demeden kiraladÄ±

emre mor beÅŸiktaÅŸ

Borussia Dortmund, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n genÃ§ yetenek Emre Mor'u istemesine karÅŸÄ±lÄ±k 1 yÄ±l bedel Ã¶demeden kiralayabileceklerini belirtti

BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, Borussia Dortmund'dan Emre Mor için teklif aldÄ±.Transfer döneminde bu oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Alman kulübüne kaptÄ±ran siyah-beyazlÄ±lara, Borussia Dortmund'dan geri çeviremeyecekleri bir teklif geldi. AlmanlarÄ±n, siyah-beyazlÄ±lara, istenilmesi halinde Emre Mor'u bir yÄ±l bedelsiz kiralayabileceklerini söylediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Yeni sezonda bonservisi Sunderland'te olan Lens'i transfer etmeye planlayan BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi, böylesine bir cazip teklif karÅŸÄ±sÄ±nda Lens ve Emre Mor arasÄ±nda kaldÄ±. Gelecek sezon da büyük olasÄ±lÄ±kla Åžampiyonlar Ligi'nde olacaÄŸÄ± düÅŸünülen BeÅŸiktaÅŸ'ta Emre'nin tecrübe kazanmasÄ±nÄ± isteyen Alman kulübüne, tÄ±pkÄ± Talisca'da olduÄŸu gibi iki sene kiralanmasÄ± teklifini sunacaklarÄ± ifade edildi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

volkan babacan harun tekin

A Milli TakÄ±m kalecisinden Harun Tekin'e tebrik mesajÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden BaÅŸakÅŸehir'de forma giyen aynÄ± zamanda TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ± kalecisi olan Volkan Babacan, Moldova maÃ§Ä±nda forma giyen Harun Tekin'i sosyal medya hesabÄ±ndan tebrik etti

emre mor aubameyang

Dortmund'Ä±n yÄ±ldÄ±z golcÃ¼sÃ¼nden Emre Mor'a Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

Borussia Dortmund'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Aubameyang, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Emre Mor'un Moldova maÃ§Ä±ndaki performansÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Ã¶vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±

emre mor

Emre Mor'un attÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±mdan sonra sosyal medya adeta yÄ±kÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye-Moldova maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±mÄ±n ardÄ±ndan ilk kez A Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±yla topu filelerle buluÅŸturan Emre Mor, sosyal medya mecrasÄ± Twitter'da TT listesine girdi