A Milli TakÄ±m kalecisinden Harun Tekin'e tebrik mesajÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden BaÅŸakÅŸehir'de forma giyen aynÄ± zamanda TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ± kalecisi olan Volkan Babacan, Moldova maÃ§Ä±nda forma giyen Harun Tekin'i sosyal medya hesabÄ±ndan tebrik etti
Milli TakÄ±m'Ä±n kalecisi Volkan Babacan, Moldova karÅŸÄ±sÄ±nda oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda ikinci yarÄ± kaleye geçen Harun Tekin'i Instagram hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajla tebrik etti. Tecrübeli oyuncu Babacan paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "KardeÅŸim canÄ± gönülden kutluyorum. Milli forma sana cok yakÄ±ÅŸtÄ±. Allah uzun yÄ±llar bu formayÄ± giymeyi nasip etsin sana." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°ÅŸte Volkan Babacan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±: