Ana Sayfa | SPOR 27/03/2017 22:36

Fatih Terim Moldova galibiyetinin ardÄ±ndan konuÅŸtu

Fatih Terim

TÃ¼rkiye Futbol DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Moldova mÃ¼cadelesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Türkiye ile Moldova arasÄ±nda EskiÅŸehir'de oynanan maçÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, “Atmosfer çok muhteÅŸemdi. Önce EskiÅŸehir seyircisi, EskiÅŸehir halkÄ± tarafÄ±ndan son derece güzel aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± ve stattaki atmosferi saÄŸladÄ±klarÄ± için sonsuz teÅŸekkür ediyorum. Tam bir futbol arenasÄ±ydÄ±. Maça gelince görmediÄŸimiz oyuncularÄ± veyahut çok fazla ÅŸans vermediÄŸim oyunculara ÅŸans vereceÄŸimi söylemiÅŸtim. YaÅŸ ortalamasÄ± 23.9 aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ±, 23-24, belki de dünyanÄ±n en genç milli takÄ±mlarÄ±ndan birini sürdük sahaya. Bence bir saat çok da iyi oynadÄ±lar. Goller attÄ±lar, çok güzel hareketler yaptÄ±lar, oyunu çok iyi oynadÄ±lar. Ä°stedikleri zaman pas, istedikleri zaman baskÄ± yaptÄ±lar. Bu zaman zarfÄ±nda da hiç pozisyon vermediler. Sonuç itibariyle hazÄ±rlÄ±k maçÄ±, görmemiz gerekenleri gördük. HazÄ±rlÄ±k maçÄ± da olsa galibiyet her zaman önemlidir. Puan maçÄ± da olsa, ciddiyetten ayrÄ±lmamak lazÄ±m. O yüzden galibiyeti alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getiren bir milli takÄ±m olmaya devam edeceÄŸiz. Yine bir 20 maç gibi bir seri olur. SakatlÄ±k olmamasÄ± bizim için önemli. Tüm kulüplerine de buradan teÅŸekkür ediyorum. Sonuç olarak ilk defa milli olan 3-4 tane oyuncumuz vardÄ±. Epeydir ÅŸans vermediÄŸimiz oyuncularÄ±mÄ±z ÅŸöyle baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, hakikaten zevk veren bir 1 saat veya 90 dakika, gol yemeyebilirdik ama Moldova ile oynamak çok kolay deÄŸildir. Oynatmayan veyahut fizik gücüne dayalÄ± ama baÅŸarÄ±yla oynadÄ±lar, bütün oyuncularÄ±mÄ± kutluyorum. Ä°nÅŸallah böyle devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

 
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