Ana Sayfa | SPOR 28/03/2017 14:22

Quaresma maÃ§taki performansÄ±yla deÄŸil diÅŸleriyle ilgi Ã§ekti

Quaresma

Portekiz'e giderek Milli maÃ§ta oynayan Quaresma, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yeni diÅŸleriyle basÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± haline geldi

Türkiye'den ayrÄ±larak Portekiz'e giden Quaresma, Macaristan maçÄ±nda 90 dakika forma giydi. 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, sahadaki performansÄ±ndan çok, yeni imajÄ±yla dikkat çekti. Oyuncunun sÄ±k sÄ±k saç stilini deÄŸiÅŸtirmesine alÄ±ÅŸÄ±k olan vatandaÅŸlarÄ± bu kez yaptÄ±ÄŸÄ± yenilik karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi. Quaresma'nÄ±n yeni parlak diÅŸler yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve böylece gülümsemesini de yenilediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Quaresma'nÄ±n özellikle Portekiz'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gecede kameralara yansÄ±yan gülüÅŸlerine yer verildi. YÄ±ldÄ±z futbolcunun bu yeni görüntüsünün takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da dikkatini çektiÄŸi, bu yüzden kendisine ÅŸaka yollu takÄ±ldÄ±klarÄ± belirtildi. (Skorer)

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