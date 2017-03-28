Ana Sayfa | SPOR 28/03/2017 14:36

Aykut Kocaman FenerbahÃ§e'ye istediÄŸi ilk oyuncuyu aÃ§Ä±kladÄ±

aykut kocaman

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n isteÄŸiyle FenerbahÃ§e'ye geleceÄŸi konuÅŸulan Aykut Kocaman, takÄ±mda gÃ¶rmek istediÄŸi futbolcuyu yÃ¶netime bildirdi

Sezon sonunda Dick Advocaat ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Aykut Kocaman'Ä± getirecek olan Fenerbahçe'de transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸimdiden baÅŸladÄ±...Hürriyet'in haberine göre; Aykut Kocaman daha dinamik, daha heyecanlÄ± bir Fenerbahçe istiyor. FFP'den dolayÄ± kulübün eli kolu baÄŸlÄ±. Bu nedenle bonservisi elinde olan oyuncularÄ± izliyorlar.

OZAN'IN BONSERVÄ°SÄ° ELÄ°NDE

SarÄ± lacivertlilerin ilk hedefi Feyenoord formasÄ± giyen Ozancan Kökçü. 1998 doÄŸumlu genç futbolcu orta sahada hücuma yönelik görev yapÄ±yor. Ada basÄ±nÄ± geçtiÄŸimiz günlerde Premier Lig ekipleri Tottenham ve Everton'Ä±n da genç futbolcuyu takipte olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±. Fenerbahçe, kulübü Feyenoord ile sözleÅŸmesi sezon sonunda sona erecek Ozancan ile anlaÅŸma saÄŸlamasÄ± halinde bonservis bedeli ödemekten kurtulacak.

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