Ana Sayfa | SPOR 28/03/2017 15:04

Hagi'nin Ã¶nerdiÄŸi futbolcu iÃ§in Galatasaray harekete geÃ§ti iÅŸte o oyuncu

hagi futbolcu

Romanya-Danimarka maÃ§Ä±nda oynayan Viitorul takÄ±mÄ±nÄ±n da kaptanÄ± Romario Benzar iÃ§in Hagi, Galatasaray yÃ¶netimiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Pazar akÅŸamÄ± Romanya ile Danimarka arasÄ±nda oynanan milli maç Türk takÄ±mlarÄ±nÄ±n gözlemcileri, yöneticileri ve temsilcileri tarafÄ±ndan istila edildi. Galatasaray adÄ±na bir yetkili de karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlerken Rumen ekibinin saÄŸ beki Romario Benzar'Ä± takibe aldÄ±. Gica Hagi'nin tavsiye ettiÄŸi Viitorul takÄ±mÄ±nÄ±n da kaptanÄ± olan 26 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bekle ilgili rapor tuttu.

BENZAR KÄ°MDÄ°R?

26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 2010 yÄ±lÄ±ndan beri Viitorul takÄ±mÄ±nda forma giyiyor. Bu sezon 29 maça çÄ±kan Romario Benzar, 1 gol atÄ±p, 6 asist gerçekleÅŸtirdi. TakÄ±mÄ±yla 2019 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunan Romario Benzar'Ä±n transfermarkt deÄŸeri 1.6 milyon Euro. (Kaynak: Ajansspor)

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