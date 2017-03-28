Ana Sayfa | SPOR 28/03/2017 15:17

AldÄ±ÄŸÄ± kilolarla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen FenerbahÃ§eli futbolcu alkÄ±ÅŸ topladÄ±

ozan tufan

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ve Dick Advocaat'Ä±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan FenerbahÃ§e'nin genÃ§ oyuncusu Ozan Tufan, 2 haftada 5 kilo verdi

SarÄ±-Laciverlilerde Ozan Tufan takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Son iki haftadÄ±r rejim programÄ± uygulayan genç futbolcunun kilo vermiÅŸ görüntüsü dikkat çekti. Ozan'Ä±n 2 haftada 5 kilo verdiÄŸi öÄŸrenildi. Krasnodar maçÄ±nda sakatlanan ve uzun süre takÄ±mdan ayrÄ± kalan Volkan Demirel de Van Persie ile birlikte hazÄ±r hale geldi. Volkan Demirel iyileÅŸmesine raÄŸmen bu hafta sonu kalede Fabiano görev yapacak. Milli takÄ±mda sakatlanan Sow ve Kjaer'in ise ciddi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunmuyor.

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