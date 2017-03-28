BaÅŸkan Dursun Ã–zbek Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n ihraÃ§ edilmesinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Bir TV kanalÄ±na konuÅŸan Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihracÄ±nÄ±n nedeninin 'terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in ihracÄ± konusunda önemli bilgiler verdi. Yönetimin aidat gerekçesi ile aldÄ±ÄŸÄ± ihraç kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Özbek, "Hiç kimse bu ihracÄ± basit bir üye aidatÄ±nÄ± ödememe konusuna baÄŸlanmamalÄ±dÄ±r. Bu hiçbir zaman Hakan Åžükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesinin ana sebebi deÄŸil. Öte yandan aidatlarÄ±nÄ± da yatÄ±rmamÄ±ÅŸlar , 6 senedir kulübe uÄŸramamÄ±ÅŸlar. Hakan ile Arif'i bu yüzden attÄ±k deÄŸil. Bizim ana argümanÄ±mÄ±z aidatlarÄ±nÄ± ödememelerini deÄŸil. Bu olay artÄ± bir sebep teÅŸkil etmiÅŸtir. Yönetim kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar Arif Erdem ve Hakan Åžükür'ün ihraç sebebi terör örgütüyle olan baÄŸlantÄ±larÄ±yla müteÅŸekkildir." diye konuÅŸtu.

"TERÖR BAÄžLANTISI NEDENÄ°YLE Ä°HRAÇ KARARI ALDIK"

Hakan Åžükür'ün terör ile baÄŸlantÄ±sÄ± sebebiyle ihraç kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bunu genel kurula götürdüklerini dile getiren Özbek, ihraç için genel kurul oylamasÄ±nÄ±n tüzük gereÄŸi lazÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Özbek ÅŸöyle devam etti: "FETÖ / PYD üyesi olduÄŸunu reddetmeyen Hakan Åžükür, Galatasaray kulübü üyesi olma hakkÄ±nÄ± zaten kaybetmiÅŸtir. AynÄ± suçtan 5 kiÅŸiyi daha sevk ettik onlarÄ± ihraç ettiler ama diÄŸerleri reddettiler. KararÄ±n orada bu ÅŸekilde alÄ±nmasÄ± çok önemli. 11-12 saatlik bir maratondan sonra bir çok .. Orada provokatif biz azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n hamaset dolu, onlarÄ±n geçmiÅŸte Galatasaray'da oynamÄ±ÅŸ olmalarÄ± olayÄ± nazik bir hale getirdi. Lehte konuÅŸanlar provokatif açÄ±klamalarÄ± böyle bir kara sebep oldu. Ben böyle bir karar beklemiyordum. Bu kararÄ±n bütün Galatasaray seven herkesi çok üzdüÄŸünü, özellikle yönetim kurulu üyelerini son derece üzmüÅŸtür. Galatasaray spor kulübüne yakÄ±ÅŸÄ±r bir netice olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda kanaatimiz tamdÄ±r. Yönetimi olaÄŸan üstü topladÄ±k ve konuyu tekrar gündeme aldÄ±k. Biz Hakan Åžükür'ün ve Arif Erdem'in kesin FETÖ ve PYD baÄŸlantÄ±larÄ± çerçevesinde ihracÄ±nÄ± tekrar karar aldÄ±k."