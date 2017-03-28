THY uÃ§madÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrin takÄ±mÄ±na sponsor oldu iÅŸte nedeni

TÃ¼rk Hava YollarÄ± kurucusu TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± olan ABD'li Indy Eleven takÄ±mÄ±yla sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD ve Ä°ngiltere'nin yolcu kabinlerinde akÄ±llÄ± telefondan büyük elektronik cihazlara yasak getirdiÄŸi THY'nin sponsor olduÄŸu spor kulüplerine, ABD'nin Indianapolis kentindeki futbol takÄ±mÄ± "Indy Eleven" da katÄ±ldÄ±. Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, THY'nin Indy Eleven takÄ±mÄ±nÄ±n "Resmi UluslararasÄ± Havayolu OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu kaydedildi. 5 yÄ±l önce Türk iÅŸadamÄ± Ersal Özdemir tarafÄ±ndan kurulan takÄ±m böylece ilk defa formasÄ±na reklam almÄ±ÅŸ oldu. Indy Eleven takÄ±mÄ±nÄ±n kurucusu olan 41 yaÅŸÄ±ndaki Mersin doÄŸumlu iÅŸadamÄ± Ersal Özdemir, aynÄ± zamanda ABD'de iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti için aktif görevler üstlenen bir isim.

TÜRKÄ°YE'YE GELECEKLER

TakÄ±mÄ±n sahibi ve Keystone inÅŸaat grubunun patronu Ersal Özdemir, ABD'de futbolun hÄ±zla geliÅŸmekte olduÄŸuna dikkat çekerek, "Bu ortaklÄ±k Indy Eleven'Ä±n büyüyen markasÄ±nÄ±n ABD ve dünyadaki eriÅŸimini geniÅŸletecek" diye konuÅŸtu. Indy Eleven taraftarlarÄ± sponsorluk anlaÅŸmasÄ±na hem sevindi hem de ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Sosyal medyadaki yorumlarda, ABD'deki 9 kente yolcu taÅŸÄ±yan THY'nin Indiana eyaletine uçuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, takÄ±mÄ±n ABD'li havayolu ÅŸirketleriyle uçmaya devam edeceÄŸi belirtildi. THY'nin komÅŸu eyaletlerden Illinois'teki Chicago kentine uçuÅŸu olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Reddit sitesindeki "ULFpodcast" kullanÄ±cÄ± adÄ±yla yorum yapan taraftar ise "SözleÅŸme Türkiye'de sezon öncesi bir antrenman gezisini içeriyor" bilgisini paylaÅŸtÄ±.