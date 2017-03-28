Hakemin annesini kÃ¼fÃ¼r etti FIFA'dan yÄ±ldÄ±z futbolcuya ceza yaÄŸdÄ±

FIFA Arjantinli futbolcu Messi'yi affetmedi. DÃ¼nya KupasÄ± Elemelerin'de Åžili maÃ§Ä±nda yardÄ±mcÄ± hakemin annesine ettiÄŸi kÃ¼fÃ¼r nedeniyle hem 4 maÃ§tan men edildi hem de para cezasÄ± verdi
Messi FIFA'nÄ±n 57. disiplin maddesini ihlal etmekten suçlu bulundu.Dört maçÄ±n yanÄ± sÄ±ra Messiye 10,000 Ä°sviçre FrangÄ± para cezasÄ± verildi. Messinin aldÄ±ÄŸÄ± ceza bugün Arjantinin Bolivya ile oynayacaÄŸÄ± Dünya kupasÄ± maçÄ±nda uygulanacak. FIFA, hem Arjantin Futbol Federasyonunu hemde Messi'yi aldÄ±ÄŸÄ± ceza konusunda bilgilendirdi.