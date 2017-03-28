Ana Sayfa | SPOR 28/03/2017 17:59

Hakemin annesini kÃ¼fÃ¼r etti FIFA'dan yÄ±ldÄ±z futbolcuya ceza yaÄŸdÄ±

messi hakem

FIFA Arjantinli futbolcu Messi'yi affetmedi. DÃ¼nya KupasÄ± Elemelerin'de Åžili maÃ§Ä±nda yardÄ±mcÄ± hakemin annesine ettiÄŸi kÃ¼fÃ¼r nedeniyle hem 4 maÃ§tan men edildi hem de para cezasÄ± verdi

Messi FIFA'nÄ±n 57. disiplin maddesini ihlal etmekten suçlu bulundu.Dört maçÄ±n yanÄ± sÄ±ra Messiye 10,000 Ä°sviçre FrangÄ± para cezasÄ± verildi. Messinin aldÄ±ÄŸÄ± ceza bugün Arjantinin Bolivya ile oynayacaÄŸÄ± Dünya kupasÄ± maçÄ±nda uygulanacak. FIFA, hem Arjantin Futbol Federasyonunu hemde Messi'yi aldÄ±ÄŸÄ± ceza konusunda bilgilendirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

thy sponsor

THY uÃ§madÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrin takÄ±mÄ±na sponsor oldu iÅŸte nedeni

TÃ¼rk Hava YollarÄ± kurucusu TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± olan ABD'li Indy Eleven takÄ±mÄ±yla sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek

BaÅŸkan Dursun Ã–zbek Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n ihraÃ§ edilmesinin nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Bir TV kanalÄ±na konuÅŸan Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihracÄ±nÄ±n nedeninin 'terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ±' olduÄŸunu sÃ¶yledi

ozan tufan

AldÄ±ÄŸÄ± kilolarla gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen FenerbahÃ§eli futbolcu alkÄ±ÅŸ topladÄ±

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ve Dick Advocaat'Ä±n uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan FenerbahÃ§e'nin genÃ§ oyuncusu Ozan Tufan, 2 haftada 5 kilo verdi