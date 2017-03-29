Ana Sayfa | SPOR 29/03/2017 12:34

Halkbank FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Halkbank FenerbahÃ§e maÃ§Ä±

Ä°lk kez playoff maÃ§larÄ±na Ã§Ä±kan Halkbank, FenerbahÃ§e ile bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final maçÄ±nda Halkbank ile Fenerbahçe kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Bugün saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele, BaÅŸkent Voleybol Salonunda oynanacak. NTV Spor'dan canlÄ± izlenebilecek maçÄ±n ikinci karÅŸÄ±laÅŸma ise 31 Mart Cuma günü Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. Bu önemli maç öncesinde seriyi deÄŸerlendiren TakÄ±m KaptanÄ± Seda Uslu, Ankara'yÄ± bayan voleybolunda baÅŸarÄ± ile temsil ettiklerini, playoff etabÄ±nda daha fazla taraftar desteÄŸini hak ettiklerini söyledi. Uslu, "Fenerbahçe maçÄ±nÄ± dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Kendi evimizde yalnÄ±z kalmak istemiyoruz" diye konuÅŸtu.

 

 

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