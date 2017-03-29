Ana Sayfa | SPOR 29/03/2017 12:34

Fakel Novy Urengoy Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Fakel Novy Urengoy Galatasaray maÃ§Ä±

Challenge Cup yarÄ± finalinde Rus temsilci Fakel Novy Urengoy ile eÅŸleÅŸen Galatasaray bugÃ¼n kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Galatasaray HDI Sigorta, Challenge Cup yarÄ± finalinde Rus temsilcisi Fakel Novy Urengoy ile eÅŸleÅŸti. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Challenge Cup yarÄ± final ilk maçÄ±nda Rusya temsilcisi Fakel Novy Urengoy ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak. Saat 17.00’da baÅŸlayacak olan karÅŸÄ±laÅŸma TRT Türk'ten canlÄ± yayÄ±nlanacak. Novy Urengoy kentindeki Zvezdniy Spor SarayÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakemler Pavel Vasko ve Fernando Antonio Benitez yönetecek.

 

 

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