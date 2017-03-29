Umana Venezia PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Umana Reyer ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Basketbol Åžampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda Ä°talyan ekibi Umana Reyer Venezia’yÄ± 74-71 maÄŸlup eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, rövanÅŸ mücadelesinde rakibiyle deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak. Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adÄ±nÄ± Final-Four’a yazdÄ±rmak isteyen YeÅŸil-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Umana Reyer Venezia ile TSÄ° 21.30’da Venedik’teki Taliercio Spor Salonu’nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Mücadele Sports TV'den canlÄ± olarak ekranlara gelecek. Kaynak: Fanatik