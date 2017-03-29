Ana Sayfa | SPOR 29/03/2017 14:36

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Emre Mor transferi iÃ§in devreye girdi

emre mor

BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin renklerine katmak istediÄŸi genÃ§ futbolcu Emre Mor iÃ§in sarÄ± lacivertli kulÃ¼p ilk adÄ±mÄ± attÄ±

Fenerbahçe Kulübü BaskanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Emre Mor'un menajeri ile görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Emre Mor'un kiralÄ±k transferi için menajer Muzzi Özcan ile son görüÅŸmeleri yapan baÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Dortmund'dan gelecek karardan sonra resmi adÄ±mlarÄ± atmak için bir kez daha hamle yapacaÄŸÄ± ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yanÄ± sÄ±ra Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ ile görüÅŸme halinde olan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'Ä±n ÅŸu ana kadar baÅŸkanlar nezdinde ilk kez Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m ile bir araya gelmesi "Emre Mor'un Fenerbahçe'ye yakÄ±n olduÄŸu" ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

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