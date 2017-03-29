FenerbahÃ§eli futbolcu Kjaer'e sÃ¼rpriz talip

Fransa Ligue 1 takÄ±mÄ± Marsilya sarÄ± lacivertli futbolcu Simon Kjaer'i transfer listesine aldÄ±

Marsilya, Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer'in transferi için harekete geçti.FransÄ±z ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia, Kjaer’i kadrosuna katmak istiyor. Daha önce DanimarkalÄ± stoper ile Lille’de beraber çalÄ±ÅŸan tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, yeniden bir araya gelmek istediÄŸi kaydedildi. 27 yaÅŸÄ±ndaki stopere maddi anlamda ciddi yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, transferde bazÄ± zorluklar olduÄŸu bildirildi.

Hem Kjaer’e Avrupa’da önemli takÄ±mlarÄ±n teklif hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± hem de tecrübeli yÄ±ldÄ±zÄ±n daha iyi bir lig için Fenerbahçe’den ayrÄ±lma isteÄŸi bulunuyor. Kjaer’in Marsilya önerisine sÄ±cak bakmayacaÄŸÄ± ifade edildi.