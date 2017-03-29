Barcelona FIFA'nÄ±n Messi'ye verdiÄŸi cezayÄ± eleÅŸtirdi

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Lionel Messi'ye 4 maÃ§ ceza veren FIFA'yÄ± eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu

Barcelona Kulübü , FIFA tarafÄ±ndan 4 milli maçtan men cezasÄ± alan Arjantinli yÄ±ldÄ±z futbolcusu Lionel Messi'yi savundu.Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, FIFA Disiplin Kurulunun Messi'ye verdiÄŸi cezanÄ±n "ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve öfkeyle" karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Arjantinli futbolcumuza verilen 4 maçlÄ±k cezayÄ± adil olmayan, tamamen orantÄ±sÄ±z bir ceza olarak görüyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.AçÄ±klamada, saha içi ve dÄ±ÅŸÄ±nda sportmen hareketleriyle örnek gösterilen Messi'nin kulüp olarak yanÄ±nda olunduÄŸu da vurgulandÄ±.Messi, Arjantin ile Åžili arasÄ±ndaki 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Güney Amerika Elemeleri maçÄ±nda yardÄ±mcÄ± hakemle sözlü münakaÅŸada bulunduÄŸu gerekçesiyle FIFA Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan 4 maç men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Arjantin, Messi'den yoksun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maçta Bolivya'ya 2-0 yenilerek, gelecek yÄ±l Rusya'da düzenlenecek Dünya KupasÄ±'na katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± tehlikeye sokmuÅŸtu.