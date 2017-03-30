Mesut Ã–zil Ä°ngiltere'den ayrÄ±lÄ±yor mu

Ä°ngiltere'nin Arsenal takÄ±mÄ±nda oynayan Alman futbolcu Mesut Ã–zil, Ä°ngiltere'den Almanya'ya gidebileceÄŸinin sinyalini verdi

Arsenal takÄ±mÄ±nda forma giyen Türk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Mesut Özil, annesinin kendisini Almanya'da görmekten mutluluk duyacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Özil, Sportbild dergisine verdiÄŸi röportajda, Arsenal'Ä±n kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi geri çektiÄŸi haberlerinin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya, "YazÄ±lan her ÅŸeye inanÄ±lmamasÄ± lazÄ±m. Sadece bir yÄ±l daha mukavelem olduÄŸunu ve bu kulüp için sahaya çÄ±kmayÄ± sevdiÄŸimi söylemek istiyorum. Åžu an her ÅŸey açÄ±k. Sakin bir ÅŸekilde ne olacaÄŸÄ±nÄ± bekleyelim." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Mesut Özil, Almanya Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) dönmeyi düÅŸünüp düÅŸünmediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine, "Ailem, özellikle de annem, onlarÄ±n yakÄ±nÄ±nda Almanya'da olmamdan memnuniyet duyar. Tabii ki futbolda bu tür konularda plan yapÄ±lmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih-Real Madrid eÅŸleÅŸmesinde Real Madrid’i destekleyeceÄŸini belirten 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, forma giydiÄŸi Ä°spanyol kulübünde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu ifade etti.

AltÄ±n Top ödülüne iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Mesut, "Lewandowski, yÄ±llardan beri dünyanÄ±n en iyi forvetlerinden biri ve bu ödülü hak ediyor. Sürekli sadece Messi ve Ronaldo kazanÄ±rsa bu da sÄ±kÄ±cÄ± olur." ifadelerini kullandÄ±.