Tudor'dan Sneijder'a Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Igor Tudor, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kuracaklarını söyledi. Tudor, bir spor programında yaptığı açıklamada İstanbul’u çok beğendiğini belirterek, “Ama benim burada bulunma sebebim tamamen Galatasaray. Sezon sonuna doğru gelmek bir teknik adam için kolay değil. Ancak bir teknik adam sezon başından itibaren takım alırsa daha etkili olabilir. Artık konuşma değil, çok çalışma zamanı. Bu sezonun bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirip, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kuracağız, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Hollanda yıldız Sneijder hakkında da konuşan Hırvat teknik adam, “Sneijder’le çok güzel bir iletişimimiz var. Sneijder çok iyi iletişim kuran biri, çok özel yetenekleri var. Futbolda son dönemdeki en iyi orta saha oyuncularından biri” diye konuştu.

Beşiktaş maçını kaybetmeyi haketmedik

Ligde son 8 haftanın kaldığını belirten Tudor, “Burada bazı süregelen problemler var ama şu an onlardan bahsetmenin zamanı değil. Son 8 hafta ufak da olsa değişim istiyoruz. Her zaman sonuçlar iyi ya da kötüyü size gösteriyor. Her zaman pozitifi takip ediyorum. Mesela Beşiktaş maçında kaybettik ama sahaya baktığımız zaman kaybetmeyi hak etmemiştik” ifadelerini kullandı.

Sezınu yi sekilde bitirmeyi hedefliyoruz

İyi performanslar geldikçe puanların geleceğini söyleyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başlangıç olarak 3’lü savunma fikri vardı. Bana göre daha sağlam oluyorsun ve 1 fazla oyuncu oluyorsun. Ama maçlarda goller de gördük kalemizde. Her sistemin iyi ve kötü yanları vardır. Teknik adam olarak sahada olan iyi ve kötüyü hemen anlamaya çalışıyorum. Son haftaları iyi geçirmeliyiz. Gelecek sezon için de bulunduğumuz sırayı yükseltmemiz gerekiyor. Hedefimiz en fazla puanı almak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek.”