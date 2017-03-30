Tudor'dan Sneijder'a Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gelecek sezon ÅŸampiyon olacak bir takÄ±m kuracaklarÄ±nÄ± söyledi. Tudor, bir spor programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ä°stanbul’u çok beÄŸendiÄŸini belirterek, “Ama benim burada bulunma sebebim tamamen Galatasaray. Sezon sonuna doÄŸru gelmek bir teknik adam için kolay deÄŸil. Ancak bir teknik adam sezon baÅŸÄ±ndan itibaren takÄ±m alÄ±rsa daha etkili olabilir. ArtÄ±k konuÅŸma deÄŸil, çok çalÄ±ÅŸma zamanÄ±. Bu sezonun bitirebildiÄŸimiz en iyi yerde bitirip, gelecek sezon ÅŸampiyon olacak bir takÄ±m kuracaÄŸÄ±z, bunun için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi.

Hollanda yÄ±ldÄ±z Sneijder hakkÄ±nda da konuÅŸan HÄ±rvat teknik adam, “Sneijder’le çok güzel bir iletiÅŸimimiz var. Sneijder çok iyi iletiÅŸim kuran biri, çok özel yetenekleri var. Futbolda son dönemdeki en iyi orta saha oyuncularÄ±ndan biri” diye konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± kaybetmeyi haketmedik

Ligde son 8 haftanÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Tudor, “Burada bazÄ± süregelen problemler var ama ÅŸu an onlardan bahsetmenin zamanÄ± deÄŸil. Son 8 hafta ufak da olsa deÄŸiÅŸim istiyoruz. Her zaman sonuçlar iyi ya da kötüyü size gösteriyor. Her zaman pozitifi takip ediyorum. Mesela BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda kaybettik ama sahaya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman kaybetmeyi hak etmemiÅŸtik” ifadelerini kullandÄ±.

SezÄ±nu yi sekilde bitirmeyi hedefliyoruz

Ä°yi performanslar geldikçe puanlarÄ±n geleceÄŸini söyleyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik patronu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“BaÅŸlangÄ±ç olarak 3’lü savunma fikri vardÄ±. Bana göre daha saÄŸlam oluyorsun ve 1 fazla oyuncu oluyorsun. Ama maçlarda goller de gördük kalemizde. Her sistemin iyi ve kötü yanlarÄ± vardÄ±r. Teknik adam olarak sahada olan iyi ve kötüyü hemen anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Son haftalarÄ± iyi geçirmeliyiz. Gelecek sezon için de bulunduÄŸumuz sÄ±rayÄ± yükseltmemiz gerekiyor. Hedefimiz en fazla puanÄ± almak ve sezonu en iyi ÅŸekilde bitirmek.”