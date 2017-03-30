Ana Sayfa | SPOR 30/03/2017 12:24

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§eli hangi futbolcuyu transfer etmek istiyor

futbolcu

BeÅŸiktaÅŸ, Caner Erkin ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'den sonra ÅŸimdi de Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä± transfer etmek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Geçen sezon Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü bonservis bedeli ödemeden SarÄ±-Lacivertli kulüpten alan BeÅŸiktaÅŸ bu kez Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä± transfer listesinin en baÅŸÄ±na aldÄ±. Yönetim, BrezilyalÄ± futbolcu Adriano'ya Çin ve Katar'dan cazip teklifler gelmesi üzerine bu oyuncuyu astronomik bir rakama satarak Hasan Ali'yi bonservis bedeli ödemeden almayÄ± hedefliyor. Adriano için Çin ve Katar'dan 10 milyon Euro'luk teklifler gelmesi yönetimin iÅŸtahÄ±nÄ± kabartÄ±rken Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m için giriÅŸimlerin ÅŸimdiden baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gelen bilgiler arasÄ±nda.ads by AdMatic YÄ±ldÄ±z oyuncunun menajeriyle kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve önemli geliÅŸmeler saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. BeÅŸiktaÅŸlÄ± yöneticilerin kendileri arasÄ±nda gelecek sezonun bir deÄŸerlendirmesini yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±karken Åženol GüneÅŸ'in Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda olumlu görüÅŸ bildirdiÄŸi belirlendi.

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